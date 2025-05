Ha kinyit a Sárkánykutató Intézet

Némiképp a városünnepre is hangoltak a Tanulók Házában működő mesekör előző heti különleges foglalkozásai, melyek középpontjába ezúttal a sárkányok kerültek.

A Pál Anna vezette KreaKids Stúdió kézdivásárhelyi diákjai, a Szöszölő kézimunkakör és a Szóperencia Egyesület együttműködésével megvalósult tevékenységek számos érdeklődőt vonzottak, s aki egyszer belépett a Sárkánykutató Intézet ajtaján, nem csupán érdekes ismeretek birtokában, hanem saját készítésű, színes pikkelyekkel díszített sárkányszárnyakkal távozott.

A foglalkozásokat vezető Bedőházi Beáta jó érzékkel varázsolt sárkányokat megidéző birodalmat a mesekör foglalkozásait befogadó terembe, a színpadon sárkányokkal kapcsolatos kuriózumok sorakoztak az asztalokon, de készültek aprólékosan kidolgozott, nagyító alatt kibontakozó miniatűr rajzok is a sárkányokról, a falakon pedig a Szent György-legendát ismertető grafikák sorozatát állították ki. Közben a diákok megismerhették a sárkányok életét, életmódját, szerepüket és megítélésüket a különböző kultúrákban, szó esett mítoszokról, illetve arról is, hogy a népmesékben miként jelennek meg, sőt, a rúnák és találós kérdések szintén összefonódtak a tevékenységeken. A KreaKids ügyes kezű diákjai jóvoltából a varrógépet is kipróbálták a legtöbben, útmutatásukkal, segítségükkel ki-ki elkészíthette saját tervezésű sárkányszárnyát.

Bedőházi Beáta azt tapasztalja, a gyermekeket foglalkoztatja a téma, lányokat, fiúkat egyaránt, ezért szervezte meg idén is a népszerű Sárkánykutató Intézet tevékenységeit, melyek sokak számára ismerősek az előző Szent György Napok gyermekfoglakozásainak kínálatából.