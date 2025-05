Figyelmeztető lövések Málnáson

A megyei rendőrség több mint 160 munkatársa végzett naponta ellenőrzéseket. A közlekedésrendészet 60 helyen állított fel ellenőrző pontot, melyeken 1100 autót néztek át, 1300 személyt igazoltattak, 450 gépkocsivezetőt fújattak alkoholszondába vagy végeztek rajta drogtesztet. Szabálysértésekért 357 bírságot róttak ki több mint 200 ezer lej összértékben, ugyanakkor felfüggesztettek 30 vezetői jogosítványt és 31 forgalmi engedélyt.

Három drogos és két ittas vezetőt is elkaptak a rendőrök. Málnáson felfigyeltek két ifjúra, akik láttukra kereket akartak oldani. Egyikük quaddal, a másik terepmotorral közlekedett, ám a szabályos leintésük után elhúztak. A rendőrök egyike szolgálati fegyverével a levegőbe lőtt, ekkor a fiatalok megálltak. Igazoltatásukkor kiderült, hogy a járművek nincsenek beírva a forgalomba. A rendőrök alkoholszondába fújatták a vezetőket, majd drogtesztet végeztek rajtuk. Egyikük esetében kimutatták a tiltott szer használatát. Kábítószer hatása alatt való vezetésért és forgalomba be nem írt gépjármű forgalomba hozásáért bűnügyi vizsgálati iratcsomót nyitottak. Két másik drogos vezetőt is azonosítottak, egyiket Étfalvazoltánban, a másikat Nagybaconban, továbbá két ittas vezetőt Sepsiszentgyörgyön. Esetükben is eljárást indítottak. (sz.)