A Cimborák Bábszínház évről évre olyan komoly vendégjáték-kínálattal várja közönségét a Szent György Napok kulturális hetén, ami valójában egy külön fesztivált jelent a városünnep programjának részeként. Idén sincs ez másképp, több meghívott előadást és a társulat saját produkcióit is megtekinthetik az érdeklődők ebben az időszakban, és eddig valamennyi előadást telt ház fogadott. Mindezekről Péter Orsolyát, a bábszínház vezetőjét kérdeztük.

Először a budapesti Góbi Rita Társulat Hacukaland című, mozgásfoglalkozással egybekötött mesés-táncos előadásáról mesélt a társulatvezető, mely előadás a 3–9 éves korosztálynak szól. Mint megtudhattuk, a rendező öltöztető show-nak nevezi ezt a produkciót, mely a kaposvári BábSzínTérrel közösen készült, és amely Péter Orsolya szerint „bejárta már a fél Európát”. Góbi Rita, a társulat vezetője nem ismeretlen a sepsiszentgyörgyi közönségnek, elismert mozgásművész lévén dolgozott az M Studio Mozgásszínház Társulatával, 2019-ben ő rendezte a Sírunk, nevetünk című előadást.

„Hogyan indul egy átlagos nap? Kiugrunk az ágyból, gyorsan felkapjuk a ruhánkat, megfésüljük a hajunkat, összepakoljuk a táskánkat, és már indulhatunk is az óvodába a kedvenc rollerünkkel. De mi történik akkor, ha nagyon álmosak vagyunk, és hiába szeretnénk felkelni, a testünk visszahúz az ágyba? Mit tegyünk, ha a nadrág két szára sehogyan sem akar a két különböző lábunkra csúszni, és a pulóverünk mindig leugrik a hátunkról? A cipőink önálló életet kezdenek élni, a zoknik a lábunk helyett a kezünkre másznak, a fésű beleakad a hajunkba, és a szoknya sem akar a helyén maradni. Az idő pedig úgy szorít, mint egy szűk pizsama, mert indulni kellene az óvodába…” – Így ajánlják az alkotók a Hacukaland című előadást, melyet a tegnapi játéknap után még ma is láthatnak az érdeklődők 9.30 és 11 órától.

A még műsoron lévő másik vendégjáték a nagyváradi Szigligeti Színház Lilliput Társulatának Lenka és Palkó című előadása, melyet a közelmúltban mutattak be a Blattner Géza-díjas Bartal Kiss Rita rendezésében. Ez az előadás egy kisfiúról és egy kislányról szól, akik „nehezebben tudnak beilleszkedni saját közösségeikbe, ezért egymás barátságába kapaszkodva próbálnak túllendülni a problémákon”. Igen, sajnos már ebben a korban, az óvodákban, játszótereken is megjelenhet a bullyingnak nevezett magatartásforma, a kiközösítés, zaklatás, egymás megalázása, megfélemlítése. „Lehetsz dundi, sovány, hosszú, picinyke, szemüveges, jó, ha van, akivel rajzolhatsz, rollerezhetsz, fára mászhatsz, énekelhetsz, focizhatsz, babázhatsz. Egyedül nem jó a játék. Palkó iskolába jár és sovány, mint a holdsarló. Lenka óvodába jár, dundi, mint a telihold. A többi gyerek gyakran kicsúfolja őket. Aztán egy szép napon találkoznak a játszótéren” – hirdeti az előadás ajánlója. A Liliput Társulat barátságról és elfogadásról szóló vendégjátékát ma 18 órától, holnap pedig 10 és 12 órától láthatják az érdeklődők a Tamási Áron Színház Kamaratermében.

Ezek mellett még két vendégelő­adást láthatott a közönség a Szent György-napi programsorozat részeként: a Zalaegerszeg melletti Hottóról érkező Ziránó Színház A zöldszakállú király és Pinokkió című előadásait, melyeket két-két alkalommal játszottak. A Ziránó egy családi bábszínház, mely most járt először Erdélyben, és bevallásuk szerint öröm volt számukra a sepsiszentgyörgyi közönség előtt játszani. Mind a négy előadásukat telt ház fogadta, mint ahogy a Cimborák Bábszínház több előadását – Mamó, sSOHA, A kis herceg, A három kismalac, A mindentlátó királylány – is telt ház előtt játszották a városnapok kulturális hetén. Péter Orsolya örömmel mesélte, hogy évről évre rendkívül nagy a sepsiszentgyörgyiek érdeklődése Szent György Napokon a gyermekelőadások iránt, nem tudnak annyi előadást műsorra tűzni, hogy maradéktalanul kielégítsék a közönség érdeklődését. Még a május elei munkaszüneti napokon is telt házas előadásaik voltak.