Az idei városnapok gyermekprogramjai hagyományos mesterségekből és modern kori szakmákból egyaránt ízelítőt nyújtanak az érdeklődőknek, a múzeumkertben és az ott felállított jurtákban lehetőség lesz megismerni egyebek mellett a kötélverés, szövés, vesszőfonás, gyöngyfűzés, agyagozás, nemezelés legfontosabb mozzanatait, és könyves programokból sem lesz hiány, a megyei könyvtár az olvasásnépszerűsítést kézműves-tevékenységekkel ötvözi majd. Interaktív népi kézműves- és zenés foglalkozások mellett a konyhaművészet iránt érdeklődő tiniknek is ajánlanak kreatív tevékenységet, és lehet majd virágkoszorút és fejdíszt is készíteni, a hagyományos mesterségek pedig az Erdélyi Kézműves Egyesületek Szövetsége közreműködésével elevenednek meg. Érdemes lesz figyelni a múzeumkert színpadára is, ahol színházi és bábelőadásokat mutatnak be, a legkisebbeket pedig a Mondókázó várja ugyanott.

Újdonság, hogy a Múzeumkertben felállítanak egy baba-mama jurtát, ahol a kisgyermekes édesanyák megpihenhetnek a kicsikkel, elláthatják őket. A szervezők tájékoztattak arról is, hogy a nemrég felújított Székely Nemzeti Múzeum megújult kertjében ritka és védett növények találhatók, ezért arra kérik a látogatókat, figyeljenek, vigyázzanak ezekre, illetve a tisztaság megőrzésére, és figyelmeztettek arra is, hogy ezen a területen (még a szabad ég alatt is!) tilos a dohányzás.

A szabadtéri játékok helyszíne továbbra is az Erzsébet park, itt lehet majd bekapcsolódni az előző években is nagy népszerűségnek örvendő pontgyűjtő tevékenységekbe: akadálypálya, társasjátékok és népi fajátékok szórakoztatják a látogatókat. A szervezők tájékoztatása szerint idén a 0–8 éves korosztálynak 5, míg a 9–14 éveseknek 7 pontot, illetve pecsétet kell összegyűjteni a különféle játékok során, melyekért cserébe lecsúszhatnak a tiroli pályán, de arcfestésre, hajfonásra, makramékészítésre is beválthatják azokat. Idén sem marad el a kutyasimogatás (örökbefogadásra is lehetőség lesz a helyszínen), ügyességi, készségfejlesztő és interaktív játékok, érzékenyítő akadálypálya, óriáskifestő is várja a gyermekeket a városnapi zsongásban.

A Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom udvara május 10-én dél­előtt ismét megnyílik a látogatók előtt, idén is lesz imaséta, kézművesvásár és baba-mama műhely, de könyvstand is várja majd a látogatókat az óvodásokat és kisiskolásokat célzó foglalkozások mellett. A Református gyermekvár hangulatát a Messzehangzó ifjúsági együttes koncertje színesíti.