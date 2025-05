A főváros egyik neves színházában, a Bulandra Színházban lép színpadra a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncszínház társulata május közepén, ahol a Munkácsy Mihály festészetét megidéző Ecce homo című előadást mutatják be. Ez a hónap különösen mozgalmas az együttes számára, május első napjaiban a gyermekeknek kedveznek a Lúdas Matyi előadással, de Bukarest mellett megfordulnak Marosvásárhelyen és Csíkszeredában is.

Közel húsz éve nem járt az együttes Bukarestben, ezért is nagy vállalás a mostani, amelyet a Bulandra Színház igen nyitottan fogadott – mondta lapunk megkeresésére a társulat igazgatója. Virág Endre úgy véli, az Ecce homo mindenkinek szól, általa nem csak a magyar néptáncot, hanem a magyar festészetet is be tudják mutatni egy olyan nyelven, amely nemzetközi. Azt remélik, a sokoldalú táncművészet, a tiszta folklór, a magyar hagyományvilág, a gyermekműsorok és a táncszínházi produkciók a román nyelvű közönség számára is érthetőek, és ha lesz folytatása a Bulandra Színházzal való kapcsolatnak, akkor meg tudják mutatni a magyar kultúra eme értékeit a fővárosi közönségnek is.

Május 5-étől, három egymást követő napon játsszák népszerű, Lúdas Matyi című, gyermekeknek szóló előadásukat Sepsiszentgyörgyön, 9-én a Tamási Áron Színház előcsarnokában táncházat tartanak a Lajtha László Alapítvány és az Erdélyi Hagyományok Háza közös szervezésében, 15-én a bukaresti Bulandra Színház Liviu Ciulei-termében mutatják be az Ecce homo című táncszínházi elő­adást, május 21–24. között Marosvásárhelyen vesz részt a társulat a 19. Erdélyi Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek Találkozóján, ahol szintén az Ecce Homóval lépnek színpadra a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban, valamint május 24-én a gálaműsoron. Május 27-én és 28-án a Lúdas Matyit és az Ecce homót szervezett előadásként játsszák a sepsiszentgyörgyi Háromszék Tánc­stúdióban, a két darab május 29-én és 30-án Csíkszeredában lesz látható.