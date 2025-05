Gulyás Gergely a romániai elnökválasztásról

A román elnökválasztás várható eredményéről szólva Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón tegnap elmondta: „elég egyértelmű, hogy Romániában mi fog történni”. Kiemelte: „egy embernek nemcsak jelene, hanem múltja is van”, Magyarország érdekében az áll, hogy megvárjuk, a román választók miként döntenek az elnökről, és utána meglátjuk, hogy vele hogyan tudunk együttműködni.

Egy dologban Magyarország semmiképpen nem fog engedni: a romániai magyar kisebbséget tiszteletben kell tartani. Ilyen szempontból az RMDSZ kulcsfontosságú – szögezte le. Elmondta azt is, hogy a Fidesz jelenleg is együttműködik az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciójával, amelyben ott van az AUR is, de nincsenek egy pártcsaládban, és ez nem véletlen. Azt mondta, bármilyen megválasztott elnökkel a jövőbeni együttműködés alapja csak és kizárólag az lehet, hogy a Romániában élő magyarok nemzetiségi jogait a román állam tiszteletben tartja, nem korlátozza, sőt, lehetőleg bővíti.

Nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy az új román államfő személye érintheti-e e Orbán Viktor tusnádfürdői Bálványosi Szabadegyetemen tartott évenkénti programját.

Magyar állami vezetőnek, miniszterelnöknek, köztársasági elnöknek, házelnöknek a május 9-i ünnepségen nincs helye Moszkvában – jelentette ki a miniszter egy másik kérdésre válaszolva. A második világháború befejezésének évfordulójával összefüggésben közölte, ami Magyarországon a kommunista retorikában felszabadulás volt, az ugyanakkor egy újabb brutális, totalitárius, gyilkos diktatúrának a kezdete is.