Kelemen Hunor levele az erdélyi magyarokhoz

A Szatmárnémetiben május 9–11. között megrendezett III. Bessenyei István Diákszínjátszó Fesztivál idei legkiemelkedőbb produkcióját a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad mutatta be. A rangos szakmai zsűri döntése alapján az Ágnes asszony című előadásuk a legjobbnak bizonyult a tizenegy csapatot felvonultató versenyprogramban. A kiváló teljesítményt Fejér Orsolya játéka is erősítette, aki a fesztivál legjobb női főszereplője címet is elhozta Kovásznának.