Kovásznai diákok diadala Szatmárnémetiben

A Szatmárnémetiben május 9–11. között megrendezett III. Bessenyei István Diákszínjátszó Fesztivál idei legkiemelkedőbb produkcióját a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad mutatta be. A rangos szakmai zsűri döntése alapján az Ágnes asszony című előadásuk a legjobbnak bizonyult a tizenegy csapatot felvonultató versenyprogramban. A kiváló teljesítményt Fejér Orsolya játéka is erősítette, aki a fesztivál legjobb női főszereplője címet is elhozta Kovásznának.

A szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium, a Harag György Társulat, az oktatási minisztérium és a Szatmár Megyei Tanfelügyelőség által megrendezett esemény névadója Bessenyei István, a Harag György Társulat néhai igazgatója, örökös tagja, aki egész pályafutásával a színjátszás emberformáló erejébe vetett hitet képviselte. A szervezők ezt a szellemiséget vitték tovább: a rendezvény célja nem pusztán az, hogy jövőbeli színészeket képezzen, hanem az is, hogy a fiatalokat önkifejezésre, bátorságra, csapatmunkára és színházszeretetre ösztönözze. A szervezők szerint a fesztivál méltóképpen ápolta Bessenyei István szellemi örökségét, újabb lendületet adott a fiatal generáció kulturális önkifejezésének – egy olyan világban, ahol a színpad nemcsak szerep, hanem esély is a személyiség kiteljesítésére.

A rendezvényen részt vevő csoportok – köztük Nagyváradtól Temesvárig, Marosvásárhelytől Szilágycsehig – a Kölcsey Főgimnázium dísztermében mutatták be produkciójukat május 10-én. A program azonban nem merült ki az előadásokban, a diákok mozgás- és táncműhelyekben, improvizációs és színészmesterség-foglalkozásokon, míg pedagógusaik szakmai kerekasztal-beszélgetésen is részt vettek. Az esti órákban táncház és színházi előadás zárta a napokat.

A zsűri döntése alapján az első díjat a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad nyerte Arany János Ágnes asszony című balladájának színházi adaptációjával Molnár János tanár rendezésében, második helyen a marosvásárhelyi Református Kollégium Merni vagy nem merni című előadása végzett, míg a harmadik díjat a székelyudvarhelyi Szuffla vitte haza Reszet című produkciójával.

Kovásznának tehát minden oka megvan az örömre: a Kőrösi Csoma Sándor Líceum színjátszóinak sikere nemcsak a diákok, hanem felkészítő tanáruk, Molnár János tanár elkötelezett munkájának is az ékes bizonyítéka. A Diákszínpad nem először bizonyítja, hogy kisvárosi közegben is lehet kiemelkedő, országosan jegyzett kulturális teljesítményt nyújtani. A csoport munkája, tehetsége és felkészültsége most ismét megerősítette Kovászna helyét az erdélyi magyar diákszínjátszás térképén. De nem csak, hiszen a magyar kultúra napja tiszteletére a kovásznai Diákszínpad a budapesti Nemzeti Színház világra szóló deszkáin is bemutatta Arany János Ágnes asszony című balladájának színpadi adaptációját a X. Pajtaszínházi Szemlén.