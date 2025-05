A sepsiszentgyörgyi idősotthonban működő nappali központban 20 főt tudnak fogadni, ellátni, ám a koronavírus-járvány után az érdeklődés megcsappant, kevesebben járnak be a foglalkozásokra, és kevesen tudnak arról, hogy a bentlakókéhoz hasonló szolgáltatások azok számára is adottak, akik esetleg társaságot keresnek, rövidebb-hosszabb időszakokra szeretnének csatlakozni egy közösséghez – vázolta lapunknak Klárik Mária igazgató. Megjegyezte, jelenleg 11-en járnak be a foglalkozásokra, így további érdeklődőket, jelentkezőket várnak.

A nappali központban 30 lejes napidíj ellenében elérhetők a szolgáltatások és tevékenységek: a jelentkezőknek reggel 8 órára kell beérniük, reggeliznek, majd részt vesznek a napi programokon, délben ebéd következik, majd pihenő, délután pedig ki-ki hazamehet. A tartalmas, érdekes és fejlesztő foglalkozások naponta változnak, Sándor Attilával például kéthetente origamiznak az idősek, hiszen a papírhajtogatás jótékony hatású: fejleszti a finommotorikát, memóriát, lassítja az ízületi merevséget, segíti a koncentrálást és sikerélményt nyújt. Emellett filmklubhoz, kulturális programokhoz is lehet csatlakozni, de van közös kávézás és szójátékok, kézműves-tevékenységek és különböző társasjátékok is várják a látogatókat. Az egyházak lelkészei rendszeresen felkeresik az idősotthont, önkéntes szolgálatot teljesítenek, azt tapasztalják, hogy az istentiszteletek, beszélgetések megnyugvást, biztonságérzetet adnak az időseknek. Az ünnepek és hozzájuk kapcsolódó szokások, hagyományok szintén színesítik a mindennapokat, a születésnapokat is rendszeresen megülik, köszöntik az ünnepelteket. A különféle gyógykezelések és gyógytorna a bejárók számára is rendelkezésre állnak dr. Bencze Sarolta orvos és Csíki Sándor gyógytornász szakmai irányításával.

Klárik Mária kiemelte, a nappali központ a szocializáció lehetőségét biztosítja az időseknek, és erre nagy szükségük van ebben az életszakaszban. A társas kapcsolatok kialakítása, fenntartása abban is segít, hogy ne érezzék magukat hasztalannak – fűzte hozzá. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy egy friss, hivatalos statisztikákra alapozó jelentés szerint 2024-ben Sepsiszentgyörgy lakosságának 26 százaléka a 65 évnél idősebbek korcsoportjába tartozott.

A nappali központhoz való csatlakozás lehetőségeiről, feltételeiről az érdeklődők a 0723 255 911-es, illetve a 0267 352 723-as telefonszámon igényelhetnek bővebb tájékoztatást.