A márciusban a párt országos küldöttgyűlésén újabb kétéves mandátummal megbízott országos elnök szerint az EMSZ az államfőválasztás kapcsán értékalapú döntést hozott, és már az első fordulóban is Nicușor Dan támogatására biztatta tagságát, szimpatizánsait. Noha voltak akadályok, ám úgy látják, a saját köreikben sikerült egy alternatívát felmutatni azok számára, akik valamilyen szinten változást akartak az országos politikában, de semmiképp nem akartak egy szélsőséges jelöltre szavazni. Ezáltal olyanokat is meg tudtak szólítani, akik egyébkén nem vettek volna részt az első fordulóban a szavazáson.

Zakariás Zoltán továbbá rámutatott: a most vasárnap sorra kerülő második fordulóban, amikor Nicușor Dan került szembe George Simionnal, az AUR-jelöltjével, az EMSZ álláspontja változatlan maradt. Ha George Simion kerül az államfői székbe, az a magyar közösség számára rendkívül veszélyes. Sok érv már elhangzott ennek kapcsán, Simion személye a magyar közösség számára ismert az úzvölgyi hadi temetőbeli, illetve egy sor olyan megnyilvánulásán keresztül, melyek az erdélyi magyarságot célozták.

Zakariás Zoltán ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben George Simion elnök lesz, a körülötte lévő csapat, azaz az AUR és a másik két szélsőséges alakulat, az SOS és a POT is megerősödik. Az AUR képviselőit öt éven át lehetősége volt figyelemmel követni a parlamentben is, és a törvényhozásbeli tevékenységük, megnyilvánulásaik egyértelműen mutatják: ez egy olyan társaság, amely semmilyen eszköztől nem riad vissza, ha nem úgy történnek a dolgok, ahogy ők elképzelték. Ha ma a parlamenti szabályzat keretei között valamennyire kordában lehet tartani az utcai eszközöket felvonultató fellépésüket, amibe akár a fizikai erőszak is beletartozik, amennyiben ez a társaság az államfői tisztség révén megerősödött legitimitáshoz jut, ez a viselkedési forma elharapódzhat az egész országban. Az állampolgárokkal szembeni verbális és fizikai erőszak is megszokottá válhat. Ezt nem kéne újra megtapasztalni, hiszen az 1990-es évek elején már volt részünk ilyenekben. A magyar közösséggel szemben nagy valószínűséggel nem fognak visszariadni semmitől, a parlamentben is ezt a módszert követik – fogalmazott az EMSZ-elnök.

Újságírói kérdésre válaszolva Zakariás Zoltán kifejtette: amint korábban is mondták, Nicușor Dan mellett szólnak azok az érvek, hogy nincs negatív múltja a magyarsággal szemben, illetve egy olyan politikus, aki az eddigi tevékenységével, Bukarest főpolgármestereként azt bizonyította, hogy a közösség érdekét szem előtt tartva dolgozik.

Zakariás Zoltán hangsúlyozta, meglátása szerint most hatványozottan igaz, hogy aki vasárnap nem vesz részt a választáson, az tulajdonképpen Simionra szavaz. Mindenkinek minden eszközt meg kell ragadnia, hogy meggyőzze a magyar közösség tagjait, vasárnap menjenek el szavazni és Nicușor Dant támogassák voksukkal. Hozzátette: érthető és jogos a társadalmi elégedetlenség, az emberek igénye a változásra, ám George Simion a rossz változást, míg Nicușor Dan a jót jelenti.