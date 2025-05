Pontosabban Sepsiszentgyörgyre, ahol elmondása szerint új otthonra és szerelemre talált Miklóssi Szabó István író személyében. Többször is úgy fogalmaz a vele készült beszélgetésekben, hogy a város hangulata Munkácsot idézi számára, így pedig egyfajta új ihletet is adott a verseinek. Harmadik kötete, a Talán vagytok már itt született, és az eddigi, természetközeli, emlékekbe szőtt témák helyett, illetve mellett már egy komorabb hangot is megüt ebben a kötetben. Az ukrajnai háború ugyanis nem egy kikerülhető téma az irodalomban sem, főként ha a költő érintett is ebben. Kopriva Nikolett pedig hallatja a hangját, az identitása részeként beszél arról, ami a szülőhazájában történik.

A férjével egy közös online projektet is működtetnek – a Hangoldal elmondásuk szerint közelebb hozza a szövegeiket azokhoz is, akik ritkábban olvasnak irodalmat.

lábuk előtt alszom

napok óta egyedül.



folyó sistereg. elmozdítja

a bútorokat, elsodorja

a növényeket.

a benne úszó halak

a fényképekre tapadnak.

kiszivárognak belőlük

a kísértetek –

nagyanyáim nem ismernek fel.

vakítja őket a fény,

eltűnnek egy falrepedésben.



hetek óta egyedül.





egyre nagyobbak a növények.

leveleik éle fölhasítja

a falon függő festményt.

alacsony gróf mászik ki belőle,

könnyed léptekkel járja körbe

a házat, kritizálja a falak színét,

a bolyhos szőnyeget.

a vízről nem beszél.

pezsgőt bont,

nézi a fekete foltot a festményen.

hajnalban lecsorognak róla

a színek, eloszlik

az első fénnyel.





boszorkányok körvonalai

a homályos szobasarokban.

suttognak valamit, amitől

a folyó elfeketedik,

dühösen falhoz csapja

hullámait. halak vergődnek

az asztalon. a tapéta leválik,

előjönnek a kísértetek.

fuldokolnak ők is.



hónapok óta egyedül.





bogarak a paplanhuzatban.

rágják a sokéves szövetet,

amit dédanyám varrt.

mire minden szálát fölfalják,

meghíznak, a folyó sem tudja

magába rántani őket.



évek óta egyedül.





katonaruhás férfi a bejárati ajtóban.

arca szürke, kezei feketék.

eldobja puskáját,

sáros csizmájával

törtet a házban.

megáll a festmény előtt,

megérinti a hasadást.

felkapaszkodik, belemászik.

az őzek megremegnek a képen.



most a gróf helyén ül.

onnan nézi

a vízben álló szobát.



a növények fölkúsztak a falra,

utcazajt sem hallani.

a hasadás egyre mélyebb a festményen.

olykor őzek és szarvasok futnak ki belőle,

leheverednek, isznak a folyó

elfeketedett vizéből.

a madarak a lámpabúrában

raknak fészket.

a katonaruhás férfi mereven ül,

csak szeme rebben,

éjjelente reszket.



egyedül.





öregasszony ront a házba.

arca szürke, kezei feketék.

valamit keres.

megáll a festmény előtt,

összeesik. a katonaruhás akkor

elfordítja fejét.

a nyitott ajtón légiriadó

zaja ömlik be.

szétszélednek az őzek.

visszafutnának a festménybe, de

lecsorog róluk a festék,

elnyeli

a dühödt folyó.



XVIII.



madarak röpködnek.

hajnalban kezdik.

egyre többen vannak –

egyre gyakrabban tévedek

el a házban,

felejtem a tárgyak helyét.

álmaimban tengereket,

óceánokat repülök át,

szobrokkal beszélgetek

vízparti városokban,

lábuk előtt alszom.

Kopriva Nikolett Talán vagytok és Muszka Sándor Pokoljárás című kötetének bemutatójára május 24-én, szombaton 16 órakor kerül sor. Beszélgetőtárs: Miklóssi Szabó István író.