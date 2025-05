Balázs K. Attila 1977-ben született Baróton, egyetemet a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Irodalomtudományi Tanszékén végzett, emellett pedig elektrotechnikai mérnök végzettsége is van. 2009-ben debütált első verseskötetével, Vizuáliák címmel, amit a Kriterion Kiadó adott ki.

Azóta számos művet írt, és több elismerést is kapott, például a Gion Nándor-ösztöndíjat, amellyel a Homokóriás című novelláskötetét írhatta meg. Az irodalmi közéletben az Erdélyi Magyar Írók Ligája és a Magyar Írószövetség tagjaként is aktívan részt vesz. Balázs K. Attila Mélyhegedű című verseskötete tavaly év végén jelent meg. Sűrű, képszerű, lírai versek sorozataként a szerző univerzális keresését tükrözi. A versek 2016-tól születtek, a szerző pedig egyfajta „versfaragásként” jellemezte az alkotási folyamatot, amely sokszor küzdelmes lehet, hiszen elmondása szerint a vers nem úgy születik, hogy leírjuk, és többet nem kell foglalkozni vele, hanem komoly munka van velük. Néha pedig a versfaragás folyamatából az következik, hogy az adott vers sosem kerül publikálásra. A kötetről egyébként úgy vall, hogy bár a versek nem vidámak, mégis optimizmus rejlik bennük: a világról való gondolkodás maga is egyfajta reményt ad.

[A gyermekkor vége]

A part üres, csak szétdobált

vászontáskák és egy kis piros

lapát a kihűlő homokban.

Mint megállni készülő villanymotor,

sivít a csend: még lélegezz,

gyűjts erőt kilépni innen. A part

üres, csak egy madár

könnyű tollvitorla

váza rezeg a víz felőli

szélben. Valahol erre

hullott el az a rossz szagú,

ölni képtelen állat, kit temetni

jöttél. Keresd meg, itt nem

hagyhatod, csillagos űr alatt

meztelen heverni.

[inkarnációs jegyzetek]

Vak óriások lökődik egymást

a finom penésszel megrakott

hajnalok repedései közé

akadt fényben.

Te fecsegj csak

magadról.

Néz-e bárki is, amint éppen

átbukdácsolsz a korhadó uszadékfák

barnás halmai között?

*

Várni fog egy acélkék ketrec,

gyanított jövőd a korai lomb-

hullásban.

Megfeszül, majd felreped

a fény, ahogy a köréd gombaként

növő éjszakák mélyén bolyongsz.

Ilyen vagy: bármerre indulsz,

precíz sikolyok sűrűsödő

ellenállása fogad.

*

Várakozás a gerendacsendben.

Cselekedetek ragyognak mozdulatlanságod

ércmáza mögött.

Menekülések

rovarként, madárként, vízcseppként

pipacsos búzaföldön.

*

Ki tagadhatná

meg helyetted a zsibbasztó, tej-

fehér fényt?

Az acélszegekbe

visszarezeg a kalapácsmoraj.

Az alattad könnyezők patás

lába fogódzót keres a felcsiszolt

cementen.

Zsidó Ferenccel és Balázs K. Attilával a SepsiBook közönsége ­május 22-én, csütörtökön 20.30-tól találkozhat a Mélyhegedű című kötet zenés könyvbemutatóján. A szerző beszélgető- és zenésztársa Zsidó Ferenc, közreműködik Balázs Boróka (ének) és Orbán Ferenc (mandolin).