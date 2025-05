Láncszemek

Tamasy említ még egy dolgot: „Egy ember nem tud csapatot alkotni, de tönkreteheti azt.” Azaz teljesen profi csapat is veszíthet, ha egyetlen tagja is hibázik. Fociban például a kapus, szegény... De az sem jó, ha a bukást elkerülendő valaki egyedül akar, csapat nélkül csinálni, irányítani mindent. Ez sem járható út hosszú távon.

Okuljunk hát az előbbiekből. És itt térek vissza a politikához. Az erdélyi magyarok – no meg a határokon túl keveredett voksolásra jogosultak – zöme értette a feladatot. Nem hallgatott külső sugallatokra, hanem felvállalta ismét, amit kellett, s bár már megütötte bokáját Iliescuval és Iohanisszal, most nagy levegőt véve megfontoltan szavazott a romániai elnökválasztáson. Ezért csak remélni tudjuk, hogy az egyáltalán nem politikusi svádájú Nicușor Dan erdélyi matematikaprofesszor is tudja ezt. Mint ahogy „gőzmentes” fejű emberként azzal is tisztában van, hogy nem lehet egy személyben mindenek tudója, hanem felismeri a csapatépítés elengedhetetlenségét, jó szakértőket, becsületes embereket válogat össze, ismerve azok erősségeit és gyengéit. Így tud csak egymást támogató, szerencsésen kiegészítő, feladatokat megtárgyaló, egymás közt megosztó, kreatív politikusokból és szakértőkből álló kormányt alakítani, akik valóban szolgálni akarnak, s nem uralkodni és meggazdagodni. „Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test.”

Visszatérve Tamasyhoz, ő még említ néhány idevágó dolgot, amikor kifejti, hogy egy jó csapat szükség esetén támogatást nyújt tagjainak. Mert még egy szuper válogatottban sem mennek mindig zökkenőmentesen a dolgok. Ilyenkor egy épp bajban levő csapattag hasznát veheti a többi támogatásának, hisz „jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellen. A hármas fonál nem szakad el egyhamar.”

Végül – reményeink szerint – egy jó vezér tudja, hogy a zökkenőmentes működéshez a csapat minden tagja egyaránt fontos, függetlenül a végzettségtől, beosztástól, funkciótól, nemtől és nemzetiségtől. Isten segítse ebben őket, s minket se hagyjon el.

