Új fejezet a Rétyi-tó életében

Új fejezet kezdődhet a Rétyi Nyír szomszédságában található tó életében, miután a partján álló szállodaépületnek új tulajdonosa lett, aki szeretné korszerűsíteni az ingatlant, illetve idővel összekötné annak működtetését a tó kihasználásával – tudtuk meg Dombora Leheltől. A község polgármestere szerint az önkormányzat elsődleges célja az elmúlt két évben a tó megmentése volt, ez a folyamat teljesen nem zárult le, de a vége felé közeledik, így az elkövetkezőkben a létesítmény rendeltetésének kialakításán dolgozhatnak. Ez várhatóan nem lesz rövid folyamat, és a végleges megoldás részben a szállodaépület sorsától is függ.

Lapunk megkeresésére Dombora Lehel elmondta: a szállodaépület, amely már hosszabb ideje csak kismértékben volt kihasználva – az utolsó bérlő már csak konyhaként használta, és már régen megérett a korszerűsítésre –, a Federalcoop szövetkezet tulajdona volt. Tavaly döntöttek úgy a szövetkezetnél, hogy árverésre bocsátják az ingatlant. Öt-hat jelentkező volt, végül egy sepsiszentgyörgyi vállalkozás nyerte az árverést.

Az új tulajdonos az adásvételt követően jelentkezett az önkormányzatnál, ismertette szándékait az ingatlannal kapcsolatban. Dombora Lehel szerint az elmondottak az ő tetszésüket is elnyerték. A polgármester ismertette: a vállalkozó első körben a vendéglőt szándékozna korszerűsíteni, később pedig a szálláshelyeket. Ha az elképzelések gyakorlatban is megvalósulnak, egy következő lépést is megtehetnek az ingatlan és a tó akár együttes, sokkal hatékonyabb kihasználására.

A tó az önkormányzat tulajdona, az elmúlt időszakban ugyanakkor több kisebb területet is megvásároltak, így jelenleg a tó partja és a strand nagy része is a községé. A szállodának nincs közvetlen bejárása a tóra, illetve a főút felőli megközelítés is több magánterületen keresztül történik.

A szállodaépület árverésénél az önkormányzat B tervvel is készült, arra az eshetőségre, ha a szövetkezet úgy döntött volna, hogy nem adja el és nem is ruház be az ingatlanba, vagy az új vásárló olyan, hogy nem tudnak vele dűlőre jutni. Ebben az esetben a tavat és az önkormányzati területeket kerítéssel elválasztották volna, és a létesítményt (tó, strand) a község működtette volna. Erre viszont, úgy tűnik, nincs szükség. Az új tulajdonossal folytatott első egyeztetések alapján, ha minden jól halad, az önkormányzat nyitott arra, hogy a tavat a szomszédságában lévő községi területekkel együtt bérbe adja a szálloda tulajdonosának. Így sokkal észszerűbben ki lehet használni a tó adta lehetőségeket. Ami a majdani bérbeadást, koncessziót illeti, Dombora Lehel elmondta: a részleteket még nem dolgozták ki, így erről még korai beszélni.

A kiszáradás veszélyeztette tó helyzetét tavaly sikerült rendezni, a Feketeügyből szivattyúzták bele a vizet. Korábban a Szacsva-patak táplálta a tavat, ez bár nem száradt ki, a hozama azonban messze nem elegendő, és az esőzések sem képesek fenntartani a tó vízszintjét. A mentésnek már tavalyelőtt nekiláttak, beszereztek egy sürgősségi beavatkozási engedélyt az illetékes hatóságoktól, megerősítették a gátat, újjáépítették a szivárgó zsilipet. Ám mire megoldották ezt a problémát, a tavalyi aszály miatt alig maradt valamennyi víz a tóban. Újból sürgősségi beavatkozási engedélyhez folyamodtak, nyár végére sikerült elindítani a víz pumpálását a folyóból. Ez azóta is zajlik, a téli időszakban nem tudták teljes kapacitáson működtetni, mivel hordalékkal telített vizet fogott be, amit állandóan tisztítani kell, ezért harmadára csökkentették a szivattyúzási kapacitást, hogy a berendezések ne hibásodjanak meg a hordaléktól. Tavasszal kitakarították a rendszert, amely most teljes kapacitáson üzemel. Már több mint egy méterrel sikerült emelni a tó vízszintjét, amennyiben elérik az 1,8–2 méteres vízszintet, már csak az utánpótlásról kell gondoskodni.

A tó rendeltetése kapcsán az önkormányzat a több fürdés, kevesebb horgászat elve mentén szándékszik lépni. A horgászoknak is biztosítani akarják a terepet, várhatóan a főút felőli partrészen, amely fürdésre, strandolásra nem alkalmas, újjáépítenék az egykori stégeket, ez a rész lenne a horgászoké. A tó megmentése eddig nagyjából egymillió lejébe került az önkormányzatnak, amihez hozzájön a szivattyú működtetésének költsége, elsősorban az elég borsos villanyszámla – részletezte a polgármester.