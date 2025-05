Sürgősen csökkenteni kell a kiadásokat

Nicuşor Dan tegnapi Facebook-bejegyzésében leszögezte, hogy az új kormány összetételével és a miniszterelnök személyével kapcsolatos sajtóinformációk nem többek „puszta találgatásoknál”. Ebben az időszakban a költségvetési deficit kiigazítása a prioritás, így a politikai pártokkal folytatott tárgyalásokon is az erre irányuló megoldásokra fognak fókuszálni. A megválasztott államfő kedden azt nyilatkozta: fenntartja azt a véleményét, hogy a költségvetési hiány lefaragásához nem áfaemelésre, hanem a közkiadások csökkentésére van szükség. A Pro TV-nek adott interjúban azt is elmondta, hogy aznap több mint négy órán át tárgyalt a pénzügyminisztérium szakembereivel a költségvetésről, szerda este üzletemberekkel találkozik, csütörtökön pedig a pénzügyminiszterrel egyeztet. Hozzátette: a kormány­alakítási tárgyalásokkal párhuzamosan Románia idei második félévi és a 2026-os büdzséjéről is beszélnének.