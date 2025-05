MARCEL MARADT A GOMBOKNÁL. Hiába mondott le, valójában továbbra is Marcel Ciolacu vezeti a Szociáldemokrata Pártot – jelentette ki Buzău polgármestere, Constantin Toma, aki szerint az nem változás, hogy az egész vezetőség a helyén maradt, és nem is fog jót tenni a pártnak.

Ez történt 2024 végén is: amikor kiderült, hogy Ciolacu nem jutott be az elnökválasztás második fordulójába és lemondott, a PSD vezetőségének többi tagja kérte, hogy maradjon, mert rájöttek, hogy vele együtt nekik is távozniuk kellene. Toma – aki elsőként beszélt nyíltan arról, hogy a PSD szavazatokat irányított át George Simionnak 2024 novemberében – élesen bírálta a párt „semlegességét” a májusi elnökválasztás második fordulója előtt: szerinte ez azt jelentette, hogy Simionra kell szavazni, mert „háborúban a semlegesség az elnyomó melletti állásfoglalás”. Az emberek azonban okosabbak voltak (az INSCOP kedden közzétett felmérése szerint a PSD táborának 64 százaléka Nicușor Danra szavazott, különösen a 60 év fölöttiek, akik jól emlékeznek a kommunista időkre), és ha ezt a pártvezetők nem veszik figyelembe, akkor végleg bekeverednek a szélsőségesek közé, és a következő golyó már nem fog elfütyülni a fülünk mellett, hanem telibe talál. (Ziare.com)

SAVANYÚ A SZŐLŐ ANTONESCUNAK. Nem fogadta éppen sportszerűen a vereségét Crin Antonescu. Az idei elnökválasztás első fordulójában alulmaradt jelölt – akit az azóta felbomlott kormánykoalíció ásott ki a naftalinból – a második forduló előtt igen sértődött nyilatkozatokat tett, amelyekben azt sugallta, hogy mindkét jelölt egykutya, de ekkor is inkább Nicușor Dant támadta, mint Simiont; s bár választóinak 83,5 százaléka Nicușor Danra szavazott május 18-án, Antonescu nem gratulált, csak a legitimitását ismerte el, mert úgy véli, hogy valójában a háta mögötti „szekurista-propagandista rendszer” nyert „ismét”. (Adevărul)

ÚJ AMERIKAI NAGYKÖVETÜNK VAN. Donald Trump amerikai elnök a Truth Social platformon jelentette be, hogy Darryl Nirenberg lesz az Egyesült Államok új bukaresti nagykövete. Nirenberg 40 éves tapasztalattal rendelkezik, és továbbra is az amerikai érdekeket fogja támogatni Bukarestben. „Segíteni fog nekünk a Romániához fűződő kapcsolataink erősítésében, támogatni fogja katonai partnerségünket, valamint előmozdítja és megvédi Amerika gazdasági és biztonsági érdekeit külföldön” – mondta Trump. Darryl Nirenberg jelenleg egy tekintélyes washingtoni ügyvédi iroda, a Steptoe partnere. Az amerikai kongresszus, a szövetségi ügynökségek és a Fehér Ház előtt képviseli és védi ügyfelei érdekeit, összetett és ellentmondásos ügyek kezelésére szakosodott. 14 éven át töltött be szenátusi vezetői pozíciókat, és hírnevet szerzett arról, hogy képes együttműködni a demokratákkal és elősegíteni a kétpárti együtt­működést. (Maszol)