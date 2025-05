Megnyílt Erdély legvagányabb könyvvására

Következő írásunk

Kormányalakítási lázban ég Románia, mindenki azt találgatja, hogy hány párt lép koalícióra, és ki lesz az új kormányfő. Korántsem unalomból: adóemelésektől, új adóktól retteg az egyszerű polgár és a vállalkozói réteg, akik pedig távolabbra is terveznének, attól tartanak, hogy az „európai” pártok most sem értették meg a választóktól kapott leckét, és ha az eddigi módon folytatják, akkor a következő választásokon – 2028-ban vagy akár hamarabb is – már elsöprő erejű lesz az elégedetlenség, azaz a szélsőségesek kezébe kerül az ország. Hiszen már most közel álltak a győzelemhez...