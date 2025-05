Ki lép kormányra?

Kormányalakítási lázban ég Románia, mindenki azt találgatja, hogy hány párt lép koalícióra, és ki lesz az új kormányfő. Korántsem unalomból: adóemelésektől, új adóktól retteg az egyszerű polgár és a vállalkozói réteg, akik pedig távolabbra is terveznének, attól tartanak, hogy az „európai” pártok most sem értették meg a választóktól kapott leckét, és ha az eddigi módon folytatják, akkor a következő választásokon – 2028-ban vagy akár hamarabb is – már elsöprő erejű lesz az elégedetlenség, azaz a szélsőségesek kezébe kerül az ország. Hiszen már most közel álltak a győzelemhez...

Na de kivel lehet kormányt alakítani? Nicușor Dan választott, és Ilie Bolojan ügyvivő államfő, valamint Kelemen Hunor RMDSZ-elnök – jelenleg ez a három politikus rendelkezik a legszilárdabb szavahihetőségi tőkével – nem győzi ismételgetni, hogy stabil parlamenti többséggel rendelkező kormányra van szükség, már csak azért is, mert így kisebb kamattal kap kölcsönöket Románia. És ez húsba vágó kérdés, ettől is függ, hogy megússzuk-e adóemelések nélkül az évet. Ilyen kormány a Szociáldemokrata Párt (PSD) nélkül nem alakítható meg, ám a PSD pillanatnyilag nagyobb hajlandóságot mutat az ellenzékbe vonuláshoz, nemigen akarja vállalni a felelősséget a túlköltekezésért és az elkerülhetetlen, várhatóan fájdalmas korrekciókért. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) a jelek szerint a kisebbségi kormányzást is vállalná, habár ezzel éppen Ilie Bolojan kerülne az áldozati kormányfő szerepébe (mint ahogy régebb Emil Boc fizetett meg a PSD dőzsöléséért), és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) is kitörne az ellenzékből, ahol a szélsőséges pártok árnyékában sínylődött. Intő példa a PSD számára!

Bonyolítja a tárgyalásokat, hogy mindegyik román párt belső problémákkal küzd: ideiglenes vezetője van mindháromnak, és mindenütt több tábor küzd a vezetésért. A legnagyobb kudarcát megélt PSD nagyobbik része az AUR-hoz húz (szembemenve választóikkal, akiknek 64 százaléka Nicușor Danra szavazott a második fordulóban), de van egy haladó európai baloldali szárnya is. A PNL-ben van egy erősen balra (a PSD felé) húzó csoport és egy Ilie Bolojan nevével fémjelzett reformpárti tömörülés, amely az USR felé hajlik. Ráadásul mindkét alakulatban vannak ingadozók, haszonlesők, akik ide vagy oda billenthetik a mérleget. Az sem kizárt, hogy ez a két párt is oszlásnak indul, hiszen Victor Ponta és Crin Antonescu is egy-egy új párt megalapításán töri a fejét, és nyilván elsősorban saját volt pártjaikból harapnának ki (a máris bomladozó szélsőséges pártok mellett). Az USR sem egységes, két-három csoportosulás küzd benne változó sikerrel (innen adódik döntéseik hektikussága), ráadásul a korábbi tárgyalások során meglehetősen rugalmatlanoknak bizonyultak.

Az RMDSZ ilyen gondok nélkül sincs könnyű helyzetben: ha sikerül a Kelemen Hunor által is óhajtott többségi koalíciót tető alá hozni, a kétszer akkora USR mellett leértékelődik a szövetség, de akkor is szűkül a mozgástere, ha egy kisebbségi kormány része lesz.

Az már biztos, hogy az új kormány nem fog gyorsan és egyszerűen megalakulni. Reményt ad viszont, hogy az új államfő, Nicușor Dan komolyan veszi közvetítői szerepét, és máris keresi a megoldást.

Nicușor Dan megválasztott államfő Ilie Bolojant szeretné kormányfőnek. Fotó: Facebook / Nicușor Dan