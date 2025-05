Az eskületételről hiányzók

Nicușor Dan hétfői parlamenti eskületételére Románia volt elnökei mind hivatalosak voltak, Nicolae Ceușescu kivételével, akit még post mortem sem hívtak meg, szelleme mégis mintha még mindig kísértene. Érthető, hogy a meghívott Ion Iliescu nem ment el, mert ő már biztosan a hamut is mamunak mondja, a bányászjárást meg ártatlan kirándulásnak. Klaus Iohannis távolmaradásának két oka is lehet. Mivel nagy hó lett a hegyekben, lehet, sízni kellett mennie, vagy esetleg a nálunk levő rossz idő miatt valamelyik déli meleg tengerre, mert ahhoz is szokva van.