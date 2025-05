Ahol a víz az úr

Továbbra sem enyhült az árvízhelyzet Háromszéken, tegnap is nagyon sokan dolgoztak az érintett térségekben, hogy megóvják a településeket, lakóházakat, gazdaságokat, mezőgazdasági területeket. A helyi katasztrófavédelmi bizottságok döntése nyomán szerda este, illetve csütörtökre virradóan 280 lakost telepítettek ki Kökösbácstelekről és Márkosrétről, Nagyborosnyón tegnap hajnalban 15 személynek kellett elhagynia otthonát. A sürgősségi felügyelőség szóvivője tegnap délután megerősítette: péntek délig harmadfokú (vörös jelzésű) árvízvédelmi készültség van érvényben. A hidrológiai és vízgazdálkodási intézet szerint a vízállás meghaladhatja a harmadfokú készültségi szintet egyebek mellett a Feketeügy és az Olt háromszéki szakaszán.

A megyei sürgősségi felügyelőség tegnap reggel arról tájékoztatott, hogy Nagyborosnyón mintegy félszáz gazdaság, illetve több száz hektár mezőgazdasági terület került víz alá, a helyiek bennvalóit, lakóházait homokzsákok kihelyezésével igyekeztek megvédeni. Délután (17 óra után – szerk. megj.) már 120-ra nőtt az érintett lakóházak száma, a napközben közzétett fotók pedig arról tanúskodtak, nagy a baj: a településen motorcsónakkal, nagy méretű mezőgazdasági gépekkel közlekedtek, a víz uralta az utakat, épületeket, és járműveket is elárasztott. Az emberek a védőgát megerősítésén és megemelésén dolgoztak, munkájukat tűzoltók, csendőrök, rendőrök is segítették kis és nagy kapacitású motoros szivattyúkkal és más eszközökkel.

Pákéban is szükség volt a tűzoltók segítségére, Bodzafordulón és Csomakőrösön pincék teltek fel vízzel, a tűzoltók mindhárom településen szivattyúkkal avatkoztak be, ahol szükség volt, homokzsákokat helyeztek ki a veszélyeztetett területekre. Tegnap délben arról érkezett hír, hogy Tamásfalván 32 gazdaságot árasztott el a víz, a kár­elhárításban a tűzoltók mellett az önkormányzat munkatársai és a helyiek is részt vettek.

Erdővidéket sem kímélte az áradás, ott a Kormos pataka és az Olt okoz problémát. Benedek-Huszár János, Barót polgármestere tegnap délelőtt Facebook-oldalán számolt be a helyzetről. Mint írta, az Olt az ágostonfalvi hídnál a „csúcson van”, a folyó magas állása miatt a Kormos nem tudott lefolyni Rákos alatt, éjszaka elárasztotta a rákosi mezőgazdasági területeket. Közölte, a rákosi határban már semmit nem lehet megmenteni, de próbálják megakadályozni, hogy „Köpec, Vécer, a tavak és a Málnási-farm felé áttörjön a víz”. Az elöljáró tegnap délután arról számolt be, hogy a víz szintje gyorsabb ütemben növekedett, mint arra számítottak, „kritikus éjszaka elé nézünk” – fogalmazott.

Raluca Dumuț, a megyei sürgősségi felügyelőség szóvivője lapzártakor érdeklődésünkre elmondta, Kökösbácsteleken 56 ingatlant árasztott el a víz, a helyszínen lévő belügyi alkalmazottak és a helyiek, önkéntesek, mintegy 140 ember dolgozott a védőgát gyenge pontjainak megerősítésén. (Ott a nap folyamán szivárgást is jeleztek – szerk. megj.) Márkosréten ugyan nem öntött el lakóépületeket a víz, de biztonságuk érdekében onnan is kitelepítettek 91 lakost.

Bogdan Barbu, Dobolló polgármestere Facebook-oldalán köszönte meg az emberek összefogását, azt, hogy segítették a hatóságokat az árvízvédelmi munkálatokban, illetve azt is, hogy otthonról ételt és italt juttattak azoknak, akiknek a sportcsarnokban kellett meghúzódniuk. A sürgősségi felügyelőség munkatársai tegnap délután motorcsónakon vittek ivóvizet és élelmet Kökös és Kökösbácstelek elárasztott területeire.