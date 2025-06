Az ügyvivő miniszterelnök, Cătălin Predoiu vasárnap Nagyborosnyóra és Kökösbácstelekre látogatott, hogy szavai szerint teljeskörűen felmérje az érintett övezetet és átfogó képet kapjon az árvíz által elöntött térségben kialakult helyzetről. A kormányfőt elkísérte Mircea Fechet környezetvédelmi miniszter, Raed Arafat, a belügyminisztérium sürgősségi helyzetért felelős államtitkára, Bogdan Despescu belügyi államtitkár és Ráduly István, Kovászna megye prefektusa is.

A kormány képviselőit a helyszínen Ráduly István prefektus és Kanyó Antal nagyborosnyói polgármester tájékoztatta az árvíz következtében kialakult helyzetről, Cătălin Predoiu ügyvivő miniszterelnök egy árvíz miatt károsult gazdaságot is meglátogatott, ahol a katasztrófavédelem (ISU) emberei a vizet szivattyúzták ki az udvarból.

Cătălin Predoiu a sajtó jelen lévő képviselőinek nyilatkozva hangsúlyozta: az országos vészhelyzeti rendszer jól működött, és sikerült időben kitelepíteni a lakosságot az ár elől, jelentősebb emberi veszteség vagy kár nélkül. A kártérítések kérdésében azonban – mint elmondta – először a pontos kárfelmérésre van szükség.

„Elsődleges szempont az volt, hogy ne legyenek veszélyben emberéletek. A rendszer kiválóan működött, a kommunikáció is gördülékeny volt. Azon az éjjelen helyi sürgősségi bizottságok hoztak döntéseket, amelyeket másnap az Országos Vészhelyzeti Bizottság határozatai követtek. Ezek az intézkedések és a hatóságok közötti együttműködés lehetővé tette az emberek meggyőzését az önkéntes távozásról, valamint azok kimenekítését, akik még nem érzékelték a veszély súlyosságát. A művelet sikerrel zárult, több mint 200 személyt sikerült kimenekíteni, akik életveszélyes helyzetben voltak” – nyilatkozta Predoiu, aki a lehetséges kártérítésekről is beszélt, főként azok esetében, akik otthonukat vesztették el az áradások során.

„A mai terepszemle célja az, hogy a meglévő adatokon túlmenően saját szemünkkel is lássuk a károk nagyságrendjét, hogy a kormányban is tisztábban lássuk, mire kell számítanunk a támogatási kérelmek esetében. Eddig ezekből a településekből nem érkezett hivatalos anyagi vagy természetbeni támogatásra vonatkozó kérés, de nyilvánvaló, hogy miután az emberek visszatérnek otthonaikba, és az értékelő csapatok megkezdik a házról házra történő felmérést, akkor központi szinten is beindítjuk a segélyezési mechanizmusokat” – mondta az ügyvivő miniszterelnök.

Tekintettel, hogy a Feketeügy vízgyűjtő medencéjében található gátak több mint 50 éve épültek, azóta pedig megváltoztak az éghajlati viszonyok, azt kérdeztük a miniszterelnöktől: tervezi-e a kormány ezek megerősítését, magasítását vagy felújítását a jövőbeli kockázatok csökkentése érdekében?

Cătălin Predoiu ügyvivő miniszterelnök kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy Romániában mintegy 10 000 kilométernyi védmű védi a lakott területeket. Ha teljes jogú kormánya lenne, sürgős programot indítana a kritikus infrastruktúra – például gátak, hidak, átereszek – állapotának felmérésére, mivel ezek nagy része évtizedekkel ezelőtt épült, és sok esetben elöregedett. Ugyanakkor az ügyvivő kormány alkotmányos mozgástere korlátozott, a jelenlegi lehetőségekkel élve viszont már döntöttek olyan intézkedésekről, amelyek hétfő délután egy kormányhatározatban öltenek formát és céljuk segélyek mielőbbi odaítélése.

Predoiu hozzátette: Kökösbácstelek és Márkosrét térségében az elöntött házak többsége árterületre épült. Ezt a helyi hatóságok nemcsak engedélyezik, hanem sok esetben hallgatólagosan el is tűrik. Szükség van a törvények alkalmazásában való együttműködésre, mert hasonló problémák más megyékben is fennállnak, ahol újra meg újra árte­rekre építkeznek, majd a lakosság elszenvedi ennek következményeit – mondta az ügyvivő kormányfő.

Predoiu szerint Romániában meg kellene teremteni a biztosítási kultúrát is, ahol minden gazda érdeklődne a vagyonbiztosítás iránt, hogy az ilyen eseményeket könnyebben átvészeljék – nemcsak anyagilag, de lelkileg is. Bár a természet erősebb nálunk, az embereknek rendelkezniük kellene helyreállási lehetőségekkel, amiben a biztosítások kulcsszerepet játszhatnak. Addig viszont a kormánynak kell segélyeket nyújtania, a törvényes eljárások szerint, a prefektúrákkal együttműködésben.

Végezetül az ügyvivő kormányfő hangsúlyozta a helyi hatóságokkal – különösen a prefektussal és a polgármesterekkel – való jó együttműködést, amely szerinte döntő fontosságú volt a súlyosabb következmények megelőzésében.