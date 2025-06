Az országban bizonyos, de lehet, hogy a Kárpát-medencében, sőt, egész Európában vagy a világon nincs még egy olyan város, ahol az egy főre jutó karénekesek száma olyan magas lenne, mint Sepsiszentgyörgyön. Nem beszélve arról, hogy több színvonalas, nemzetközi téren is elismert együttessel büszkélkedhetünk. Erre a főtérre a maguk kórusruhájában érkező együttesek tagjai is rácsodálkozhattak, de meggyőződhetett róla az összegyűlt közönség is. A városban rendszeresen működő tizennégy együttesből tizenkettő vett részt a Jakab Árpád karnagy által kezdeményezett seregszemlén. Ez óvatosan számolva is több mint kétszáz énekest jelent, igaz átfedések is vannak, hiszen többen akár két kórusban is adóznak az együtt éneklés örömének és sokszor áldozatos munkájának.

A kőszínpadon három együttes, a Vártemplomi Református Kórus, a Canticorum Női Kar és a Pro Musica Kamarakórus által előadott egy-egy mű megadta a minifesztivál alaphangját, majd az együttesek átsétáltak a Szent József-plébániatemplomba. Az ötletgazda elképzelése szerint a rendezvényt felváltva maguk a kórusok szervezik, s bár az ígéretes kezdet után a járvány, majd egyéb nagyszabású produkciók miatt néhány év kimaradt, a feladat ezúttal a Vox Humana kamarakórusra hárult. Szilágyi Zsolt Herbert karnagy így mint szervező köszöntötte a kórustagok mellett szép számban megjelent közönséget, a kórusok pedig – mindenik két művet hozott a fesztiválra – Tulit Éva színművész, kórustag konferálásával sorra léptek az oltár elé.

Fellépett a Szent József Egyházi Kórus, vezényelt Simon Balázs, a Belvárosi Református Énekkar Jakab Árpád vezetésével, a Vártemplomi Református Kórus, karmester Dénes Előd, a Magyar Férfidalárda, karmester Jakab Árpád, a Szemerjai Református Dalárda, karnagy Sipos Zoltán, a Cantus Firmus Vegyes Kar, karmester Jakab Árpád, a Canticorum Női Kar, Dombora Anna vezetésével, a Kriza János Unitárius Dalárda, karmester Karácsony Gabriella, a Laudate Kamarakórus, karvezető Lőfi Gellért, a Voces Női Kar, művészeti vezető Cserkész Emese, a Pro Musica Kamarakórus, karnagy Sipos Zoltán és a házigazda Vox Humana Kamarakórus Szilágyi Zsolt Herbert vezetésével.

Az oklevelek és a staféta átadása után (ez utóbbi egyébként egy vándorkopja) Ilyés Zsolt plébános mondott köszönetet és áldást, majd kétszáz torokból csendült fel Händel Canticorum jubilo című kórusműve.