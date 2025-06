Lementünk Európa térképéről

A látogatás idején egy svéd partneriskola néhány diákja és két tanára is a spanyol iskolában tartózkodott az Erasmus-projekt keretében, így a tevékenységeken ők is jelen voltak. A mikós, a svédországi és a spanyol diákok közösen vettek részt delfinlesen a Gibraltári-szorosban, a marokkói partok közelében; megfigyelték a nyugat-európai vándormadarak Afrikába (és vissza) tartó átkelési helyeit a dél-spanyol partokon, megismerkedtek a Gibraltári-szorosban élő cetfélékkel, de megfigyelhették saját élőhelyén a húsevő (rovaremésztő) Drosophyllum lusitanicum (portugál napharmat) növényt is, amely csak Portugáliában és a Gibraltári-szoros spanyol és marokkói partvidékén él, valamint Tarifa partjainál az ősi zsiráf- és mamutlábnyomokat is.

Ott-tartózkodásuk harmadik napján a diákok és tanáraik Gibraltárba utaztak, ahol az Európában szabadon csak itt előforduló berber makákók élnek, meglátogatták a gibraltári Szent Mihály cseppkőbarlangot, valamint a második világháborús alagútrendszert. A tarifai IX. századi mór vár falán több száz éves graffitiket vizsgáltak, amelyeket a várvédők karcoltak a falakra a Gibraltári-szorosban megjelenő bálnákról. A Gibraltári öböl spanyol partjainál látható flisben több millió éves nyomfosszíliákat figyelhettek meg. A negyedik napon a gyermekek és kísérőik a gyönyörű vízesések és hegyi patakok mentén húzódó Arroya de la Miel túraútvonalon járták be a mediterrán vidék jellegzetes paratölgyerdőit, és megfigyelték, hogyan alkalmazkodott ez az erdőtípus a mediterrán vidéken oly gyakori csapadékhiányhoz és az erdőtüzekhez.

Természetesen a látogatás során a sepsiszentgyörgyiek megismerkedhettek a spanyol kultúra jellegzetességeivel, spanyol ételeket készítettek és kóstoltak, spanyol szavakat, kifejezéseket tanultak, és az itt eltöltött hét alatt betekintést nyertek a spanyol családok mindennapi életébe. A diákok az utolsó napon néhány órás szörfoktatáson is részt vettek az Atlanti-óceán tarifai strandjain, ami maradandó élmény volt számukra.

A spanyol iskola tanulói június 2-a és 6-a között látogatnak el Sepsiszentgyörgyre, a Székely Mikó Kollégiumba. A szervező tanárok hasonló programmal készülnek a fogadásukra, lesz iskolalátogatás és számos terepgyakorlat is az itt élő növény- és állatfajok megfigyelése, valamint a geológiai diverzitás tanulmányozása céljából. A projekt végén a tanulók összehasonlítják a nálunk élő növény- és állatfajokat a mediterrán környezetben élőkkel, és a biodiverzitás védelmének érdekében konkrét intézkedéseket fogalmaznak meg.

Zágoni Imola, Vinceffy Réka, Imre Zsuzsánna