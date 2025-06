Mikósok az idei Bölcs diákok vetélkedő győztesei

Előző írásunk

Az immár vízzel elárasztott parajdi sóbánya múltja évszázados, geológiai értéke páratlan, ipari jelentősége mellett kultúrtörténeti emlék is egyben – olvasható egy budapesti robotikai és bányavállalat tanulmányában. „A bánya története egészen 1271-ig nyúlik vissza – írják –, amikor is első alkalommal említették írásban a sókitermelést ezen a területen. A következő évszázadokban, különösen a 18. és 19. században, a kitermelés folyamatosan zajlott, hagyományos módszerekkel, az akkori technológiai lehetőségekhez igazodva.” Ugyanakkor egy elgondolkodtató folyamatsort is bemutatnak: a parajdi sóbányához hasonló bánya működött a kárpátaljai Aknaszlatinán is, amely néhány évtizede már, hogy a múlté. Folytatjuk a geológusok e témával kapcsolatos – Parajd elsüllyesztése – állításainak ismertetését.