Emelkedett ünnepi hangulat jellemezte az idei pünkösd második, a település búcsújának napját Kézdiszentléleken. A helyi közösség számára különösen fontos jelentőséggel ruházza fel, hogy első alkalommal látogatott el Magyarország köztársasági elnöke a településre. Sulyok Tamás a Nyergestetőről érkezett, hogy együtt ünnepeljen a kézdiszentlélekiekkel. Az elnököt elkísérte felesége, Nagy Zsuzsanna asszony is.

A Nyergestetőről érkezett elnöki párt Kézdiszentléleken Balogh Tibor polgármester és Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke köszöntötte. Elsőként a magyar lobogóval feldíszített hősök emlékművénél rótta le tiszteletét az államfő – ezzel is jelezve, hogy a nemzeti emlékezet és a közösségi hősiesség megbecsülése alapvető érték.

A szentmise helyszíne a 625 éves templom volt, amely nemcsak vallási, hanem kulturális és közösségi szimbóluma is a településnek. A misét Sánta Pál szentszéki tanácsos, korábbi lemhényi plébános celebrálta a környékbeli papság jelenlétében. A templom szűknek bizonyult az ünneplők tömegének befogadásához, így sokan a templomkertben hallgatták végig a szentmisét. A prédikációban Sánta Pál a Szentlélek erejéről és pünkösd jelentőségéről beszélt. Hangsúlyozta, hogy a Lélek jelenléte segít a közösség megújulásában, megtartásában, és olyan erőforrás, amelyre a mai világban minden korábbinál nagyobb szükség van.

A szentmise végén Tamás Sándor tartott ünnepi beszédet. Mint elmondta, Kézdiszentlélek számára nemcsak egy település, hanem gyökerek, családi örökség, hit és hűség helyszíne. Rámutatott arra is, hogy a falu neve – Szentlélek – nemcsak szimbolikus, hanem a közösség valódi erejére utal. „Pünkösdkor különösen érezzük az összetartozás csodáját, a közösség megtartó erejét” – fogalmazott, majd köszönetet mondott az elnöki látogatásért, mely szerinte azt bizonyítja: a magyar nemzet egységes, függetlenül attól, hogy tagjai hol élnek.

Sulyok Tamás arról beszélt, hogy pünkösd számára mindig az egység és a megújulás üzenetét hordozta. Felidézte: Jeruzsálemben kétezer éve az emberek több napon át együtt várakoztak arra, hogy beteljesedjék az isteni ígéret – és ma a magyarság határokon átnyúló közössége is újra megélheti ezt a reményt. A köztársasági elnök külön figyelmet szentelt a közelmúlt természeti katasztrófáinak, és bejelentette, hogy Magyarország segítséget nyújt a pusztító árvizek sújtotta székelyföldi közösségeknek, és ő személyesen is hozzájárult az adománygyűjtéshez a Magyar Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül. Külön megszólította a fiatalokat is, hangsúlyozva: „Tudjátok, mekkora erőtök van? Akkora, amekkorát csak elképzelni tudtok.”

A templomi ünnepséget követően a hívek a templom melletti kis térre vonultak, ahol felavatták Balázs György néhai plébános szobrát (erre egy későbbi lapszámunkban visszatérünk – szerk. megj.). A szemerkélő esőben zajló szoboravatást követően az elnök díszebéden vett részt Kézdiszentléleken, ahol pohárköszöntőjében úgy fogalmazott: Székelyföldön vendégnek lenni mindig nagyszerű érzés, pünkösdkor kétszeresen is. „Itt kevés helyismerettel is nagyon hamar otthon érzi magát az ember. Nemzeti összetartozásunk mindennek különleges fényt ad” – mondotta Magyarország elnöke.

Sulyok Tamás Kézdiszentlélekről Illyefalvára utazott, ottani látogatásáról holnapi lapszámunkban számolunk be.