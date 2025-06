Adrenalinfröccs a fürdővárosban

A kétnapos viadal során a fürdőváros központja, a Tündérvölgy, valamint a Kommandó irányába vezető erdei utak a motoros adrenalin terepévé váltak. A versenyen öt kategóriában – profi, veterán, expert, hobby és női – 130 motoros mérte össze tudását, akik Romániából, Magyarországról, Ausztriából, Hollandiából és Svédországból érkeztek. A helyi sportolók etikai megfontolásból nem indultak, mivel jól ismerték a pályát – ők inkább a szervezőcsapatot erősítették.

A hard enduro a motorsport egyik legextrémebb ága, amely nemcsak a versenyzők határait feszegeti, hanem a nézők adrenalinszintjét is jócskán megemeli. Az esemény nemcsak látványosság, hanem közösségi élmény is: összehozza a sport szerelmeseit, a kíváncsi nézőket és a helyi közösséget egyaránt.

Kovászna ezzel a kezdeményezéssel újabb lépést tett afelé, hogy ne csupán gyógyvizeiről, hanem sportos, aktív programkínálatáról is ismertté váljon a turisták körében. A szervezők célja, hogy hagyományt teremtsenek, a rendezvény évről évre visszatérjen a fürdőváros hegyvidéki hátterébe illeszkedő pályákra.

Látványos nyitány

A rendezvény szombati nyitánya a város szívében, a főtéren zajlott, ahol a versenyzők mesterségesen kialakított akadálypályán mutathatták meg technikai tudásukat és állóképességüket. A rámpákkal, fahidakkal, gumiabroncsokkal és szűk fordulókkal tűzdelt pályán zajló prológ minden kategóriában kihívást jelentett, különösen a kevésbé rutinos versenyzők számára.

A megnyitón Gyerő József polgármester köszöntötte a résztvevőket, a szervezőket és a közönséget. Beszédében hangsúlyozta: „Városunk turisztikai üdülőhelystátussal rendelkezik, és minden olyan esemény, amely értéket ad hozzá a helyiek és az ide látogató turisták élményéhez, különösen fontos számunkra. Örömmel fogadjuk a civil kezdeményezéseket, és büszkék vagyunk arra, hogy partnerei lehetünk az ilyen rendezvényeknek.”

A főtéri bevezető nemcsak a sportolók, hanem a nézők számára is igazi élményt jelentett. Az akadályversenyen a kommentátori szerepet Dani Oțil ismert televíziós személyiség vállalta, aki a másnapi futamon maga is rajthoz állt. Közösségi oldalán büszkén mutatta befutói érmét, és dicsérte Kovászna vendégszeretetét, természeti szépségeit.

Barabás Andrea, a kolozsvári Master Bike versenyzője, a női kategória dobogósa volt. A női indulók teljesítményét külön elismerés övezte

Hegyen-völgyön, árkon-bokron

A verseny vasárnap egy még komolyabb megmérettetéssel folytatódott: a több mint 65 kilométer hosszú terepfutam a festői Tündérvölgyből indul és a Kommandó környéki hegyvidéken átívelő erdei ösvényeken zajlott. A természetes terepakadályok a hard enduro igazi arcát mutatták meg – azt a világot, ahol nemcsak a sebesség, hanem a kitartás, a koncentráció és a motorral való összhang is döntő tényező.

A versenypálya a Tündérvölgyből a Kopac-gerincén keresztül a Kókorja pusztáján és a Lőrincz Zsigmond Sípálya közelében folytatódott. A motorosok a Kőrösi-közön keresztül érkeztek vissza a Sikló-tető felé, majd onnan ereszkedtek le a Kovászna-patak völgyébe. A Kőbánya, Pálfej, Tiszta Bükk és Jakabhavas érintésével jutottak el a Porzsoláshoz, végül pedig visszaérkeztek a kiindulópontra.

A pálya természetes akadályai – sziklás emelkedők, meredek lejtők, patakmedrek, sáros részek, szűk erdei ösvények – komoly erőpróbát jelentettek minden résztvevő számára. A nézők öt hivatalosan kijelölt ponton követhették a versenyt, de sokan vállalták, hogy saját erejükből eljutnak a leglátványosabb szakaszokhoz. A szabályok azonban egyértelműek voltak: fizikai segítséget csak másik versenyző nyújthatott, a nézők legfeljebb szóbeli biztatást adhattak.

A szervezők nagy hangsúlyt fektettek a biztonságra. Az ellenőrző pontokon minden versenyzőnek meg kellett állnia, hogy áthaladását a bírók regisztrálják. Vészhelyzet esetén a rajtszámra ragasztott sürgősségi telefonszámon lehetett elérni a versenyigazgatót. A versenyzőknél lennie kellett egy működő mobiltelefonnak – térerő hiányában pedig a segítségkérés továbbításáról is gondoskodni kellett.

Látványos átkelés a vízen: a hegyi szakaszok természetes akadályai közé tartozott a patakokon való áthajtás is, amit a közönség nagy tapssal jutalmazott

Szervezők, szövetség, önkéntesek – mindenki letette a névjegyét

A verseny sikerének egyik kulcsa a háttércsapat munkája volt. A helyi Apres Snow Racing Team mellett számos önkéntes – köztük tizenévesek és szüleik – dolgoztak azon, hogy a logisztika, a pályaépítés, az információátadás és a biztonsági intézkedések gördülékenyen működjenek. Voltak, akik most ismerkedtek meg a sporttal, de elkötelezettségük példaértékűnek bi­zonyult.

A szervezésről és a lebonyolításról a Román Motorkerékpár Szövetség alelnöke, Nicoleta Olariu is elismerően nyilatkozott lapunknak: „Ez volt az első alkalom, hogy versenyt rendeztünk Kovásznán, és mindenki le volt nyűgözve. A versenyzők nem egyedül érkeznek – jönnek családdal, barátokkal, szerelőkkel. A táj, a szervezés, a biztonsági háttér – minden kifogástalan volt. A pálya nehézségi szintjét jól mérték be: az amatőrök és profik is megtalálták benne saját kihívásaikat.” Az alelnök külön méltatta, hogy a rendezvényt teljes mértékben szabályosan, engedélyekkel, mentőszolgálattal és orvosi háttérrel szervezték meg. „Ez extrém sport, de most bebizonyítottuk, hogy lehet szabályosan is csinálni” – tette hozzá.

A jövő elkezdődött

A rendezvény végén a szervezők és a sportági szövetség egyaránt pozitív mérleget vont. Sem sérülés, sem komolyabb rendkívüli esemény nem történt, a résztvevők fegyelmezettek voltak, a közönség lelkes és támogató. A nemzetközi érdeklődés – osztrák, holland, svéd és magyar versenyzők jelenléte – is alátámasztja, hogy Kovászna új sportági állásokat nyerhet. A visszajelzések alapján a szervezők már a jövő évi kiadás előkészítésén dolgoznak, és az sem kizárt, hogy a verseny 2026-ban már országos bajnoki fordulóként szerepel a naptárban.

A női mezőny külön figyelmet kapott: négyen neveztek, közülük hárman rajthoz is álltak. Romániában jelenleg mintegy tizenöt nő űzi ezt a sportágat. A szövetség képviselője szerint ez növekvőben van, az enduro közössége nyitott, befogadó.

A Hard Enduro Kovászna tehát nemcsak egy verseny volt, hanem élő bizonyítéka annak, hogy sport, természet, szervezettség és közösség hogyan fonódhat össze egy példaértékű eseményben. És minden jel arra utal, hogy ez még csak a kezdet volt.

Az egyik utolsó akadály a visszafordító után – a motorosok minden erejüket összeszedve haladtak a cél felé az utolsó kilométereken

Keleti Régió Hard Enduro Bajnokság – 1. forduló, Kovászna: * profik: 1. Dieter Rudolf (osztrák, Gas Gas) 3:38:28 óra, 2. Józsa Norbert Levente (Kolozsvári Master Bike, KTM) 4:45 perc hátrány, 3. Ott Kornél (Bukaresti Go Racing, Beta) 49:58 p h. * veteránok: 1. Márkus Róbert (Ditrói Dirtriders, KTM) 3:48:07 óra, 2. Ioan Gherman (Kolozsvári Master Bike, KTM) 37:03 p h., 3. Incze Csaba (Bukaresti Go Racing, KTM) 1:08:08 óra h. * nők: Mihaela Isabela Ioniță (Kolozsvári Master Bike, KTM) 5:13:39 óra, 2. Mădălina Șerbănică (Odobești-i SK, Meta) 18 mp h., 3. Barabás Andrea (Kolozsvári Master Bike, Meta) 1:29:40 ó h. * expert: 1. Raul Marian Marin (Zernesti Motokron Racing Team, KTM) 2:57:22 óra, 2. Mădălin Mihai Chelcea (Kolozsvári Master Bike, Gas Gas) 6:06 p h., 3. David Ioan Ignat (Nagyszebeni Black Ryders, Sherco) 6:54 p h. * hobby: 1. Ioan Chiujdea (Kolozsvári Master Bike, Fantic) 2:04:40 óra, 2. Eduard Vlad Petcu (Zernesti Jitsu, KTM) 2:20 p h., Denis Adrian Apati (Borossebes Lion Racing Team, Beta) 2:25 p h. (t)