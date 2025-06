Megújult az Óriáspince-tető

Új feliratokkal és a környékbeli hegyek, települések azonosítására szolgáló terepasztallal várja látogatóit az Óriáspince-tető. A Háromszéki Magyarok Emlékparkja eredeti alakjában újult meg, de néhány új elemet is kapott; átadásán Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes is részt vett.

Már eleink is érezték a hely szakralitását – állítja Demeter János, a sepsiszentgyörgyi Vadon Egyesület igazgatója, aki szerint eleve világos volt, hogy az Eresztevény fölötti magaslat adottságait – köztük a háromszéki és a barcasági medencét és a Kárpát-kanyart befogó kilátást – nem akármilyen módon kell keretezni, felmutatni. Így jött létre – Zakariás Attila műépítész és Damokos Csaba látványtervező, illetve Tartán László kivitelező közreműködésével – az emlékpark, ahol 2007-ben megszervezték a Háromszéki Magyarok Világtalálkozóját. Azóta egyfajta világi búcsújáró hellyé nemesült az Óriáspince-tető, de az utóbbi időben többen jelezték, hogy szükség van bizonyos javításokra: lekoptak a feliratok, meggyengültek a kapuk, kifordultak a kövek; megfogalmazódott az igény a másfajta kommunikációra is, így hát a felújítás során QR-kódos táblákat is elhelyeztek, amelyekről három nyelven olvashatók le a székelység számára fontos történelmi események; ezzel egyre több ember ismer meg minket és a helyet, ahol élünk – jelentette ki, és köszönetet mondott a magyar kormánynak az emlékpark felújításához nyújtott segítségért.

Megmaradni csak akkor fogunk, ha magunkban is tudatosítjuk a saját értékeinket. Ezzel magunkat is megerősítjük, ugyanakkor a világnak is meg kell mutatnunk ezeket az értékeket, a huszonegyedik században ennek a kornak nyelvén – szögezte le Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, aki a magyarság csodálatos nyelvéről, gazdag kultúrájáról, heroikus történelméről is beszélt. A politikus egy tölgyfacsemetét kapott ajándékba a zágoni Mikes-kertből, majd végigjárta a felújított székelykapu-sort és a jurtára emlékeztető központi építményt, amelyet egy kis védőkerítéssel és a kőoltárhoz vezető lépcsővel láttak el. A környék fontosabb hegycsúcsait és településeit bemutató terepasztal a jurta és a domb legmagasabb pontján levő halomsír között kapott helyet.

A szalagvágás előtt a maksai Orbán Balázs-iskola kisdiákjai és óvodásai adtak elő rövid ünnepi műsort. A legközelebbi rendezvény az Óriáspince-tetőn a minden évben sokakat vonzó Székely Vágta lesz, amelyet június 20–22-e között szerveznek meg, ezen is több újdonsággal várják a közönséget.