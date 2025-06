Továbbra is bizonytalanság uralkodik a Sepsi OSK játékoskeretével és szakmai stábjával kapcsolatban. Sajtóinformációk szerint a sepsiszentgyörgyi csapat labdarúgóinak nagy része nem szívesen játszana a 2. Ligában, így távoznának, lehetőleg élvonalbeli együttesekhez. Csütörtökön Diószegi László klubelnök a Sepsi Rádió vendége volt, ahol többek között beszélt a másodosztályról, a futballistákról és a vezetőedzőről.

Az 53 éves klubelnök kiemelte, a kiesés óta arra törekednek, hogy úgy vágjanak neki az új idénynek, legyen esélyük már jövő tavasszal visszajutni az élvonalba. Igyekeznek nem megismételni azokat a hibákat, amelyeket korábban elkövettek, ugyanakkor kiemelte, a vétkesek megkapták a büntetésüket, ezáltal tiszta lappal lépnének tovább. „Legalább nyolc csapat küzd a feljutásért, ezért ádáz harc elé nézünk, viszont kellő higgadtsággal, megfontolt döntésekkel és jó játékosigazolásokkal az esélyesek közé tartozhatunk, ahogy a közvélemény is tartja. Remélem, sikerül olyan labdarúgókat szerződtetni, akikben ég a vágy, hogy az élvonalban szerepeljenek” – mondta.

Diószegi László elmondta, a játékosok szerződése június 30-ig szól, ezért váratnak magukra a bejelentések. Három futballistával már aláírtak, közülük egyelőre egyet, Robert Silaghi érkezését hozták nyilvánosságra. Kiemelte, június 18-án fújnak gyülekezőt, és miután mindenkivel tárgyaltak, illetve eldöntötték, kire számítanak és kire nem, megosztanak információkat a távozókkal kapcsolatban, akikért szeretnének pénzt kapni. A klubvezető nehezményezte, hogy a kiesést követően a játékosok nem kértek elnézést tőle, inkább mindenki elment nyaralni. Hozzátette, Sigér Dávid volt az egyetlen, aki jelezte neki, továbbra is magára öltené a piros-fehér mezt, és a feljutás reményében odatenné magát a másod­osztályban is.

„Szégyen, hogy kiestünk a SuperLigából” – fogalmazott Diószegi László. Kijelentette, szerinte a másodosztályhoz viszonyítva a kötségvetésük megfelelő lesz, ezáltal esélyük van arra, hogy visszajussanak az élvonalba. A következő idényben 1,7 millió euróval kevesebb közvetítési díjat kapnak, mivel a 2. Ligában mindössze 50 ezer euró üti a markukat, ugyanakkor több támogatót elvesztettek, ezért takarékoskodniuk kell. Elmondta, a kollégák között is várható változás, arra törekednek, hogy a folytatásban is megőrizzék a klub jó hírnevét. Hozzátette, bizonyos esetekben Bölöni László tanáccsal segíti majd őket, valamint Karda Attila személyében játékosmegfigyelővel kötöttek szerződést.

Diószegi László reméli, annyit maradnak ezúttal is a másodosztályban, mint első alkalommal, vagyis mindössze egy évet. Egyelőre az a legfontosabb, hogy megtalálják a megfelelő vezetőedzőt, aztán a szakember igényeihez igazodva kialakítsák a játékoskeretet. Arra kéri a szurkolókat, továbbra is higgyenek bennük, mert próbálják a legjobb döntéseket meghozni. A klubelnök kijelentette, Daniel Oprița érkezése kútba esett, mivel a szakembernek nem sikerült elintéznie az 50 ezer eurós kivásárlási árát a Bukaresti Steaua vezetőségével, így szerdán közölte, nem jön Háromszékre. A folytatásban is azon ügyködnek, hogy megtalálják a megfelelő vezetőedzőt, aki hosszú távon egyengetheti a székelyföldi együttes sorsát.

Andres Dumitrescu kölcsönből visszatér a Slavia Prága csapatához, illetve Branislav Niňaj is elhagyta a klubot. A 31 éves hátvéd szabadon távozhatott, mivel ezt a szerződésében szereplő záradék lehetővé tette a kiesés után. A szlovák futballista 2021 januárja óta erősítette a sepsiszentgyörgyi együttest, az évek során alapemberré vált, minden sorozatot figyelembe véve 160 mérkőzésen kapott lehetőséget, három gólt és két asszisztot jegyzett, valamint két Román Kupa- és két Szuperkupa-győzelmet ünnepelhetett piros-fehér mezben.