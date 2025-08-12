Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón tegnap bejelentette, hogy augusztus 15-én, pénteken Oroszországba utazik, ahol találkozik a Kreml vezetőjével, Vlagyimir Putyinnal. A bejelentés téves volt, erősítették meg illetékesek: a csúcstalálkozóra az Egyesült Államokhoz tartozó Alaszkában kerül sor.

Mark Rutte, a NATO főtitkára szerint a pénteki amerikai–orosz csúcstalálkozó teszt lesz Vlagyimir Putyin orosz elnök szándékainak komolyságára. Ugyanakkor elismerését fejezte ki Donald Trump amerikai elnöknek, hogy pénteken Alaszkában létrejöhet a találkozó Vla­gyimir Putyinnal. A tervezett csúcstalálkozót fontosnak nevezte abból a szempontból, hogy a békefolyamat a következő szakaszába léphessen.

Mark Rutte a folyamat további lépéseivel kapcsolatban kifejtette, hogy a béketárgyalásokon és tűzszüneti egyeztetéseken, a területi kérdésekről és biztonsági garanciákról szóló megbeszéléseken Ukrajnának részt kell vennie, és azt a meggyőződését hangoztatta, hogy ez így lesz majd.

A NATO főtitkára Donald Trump sikerének nevezte, hogy elérte a NATO-tagállamok kötelezettségvállalását a védelmi kiadások megemelésére, valamint az amerikai fegyverszállítások újraindítását. J. D. Vance alelnöknek és más amerikai vezetőknek a napokban Európában tartott megbeszéléseit fontosnak nevezte abból a szempontból, hogy az Egyesült Államok egyeztet az európai szövetségesekkel és Ukrajnával a pénteki találkozóra való felkészülés során.

Fontos szempontnak említette a biztonsági garanciákat Ukrajna számára, valamint annak elismerését, hogy a jövőjéről szóló döntés Ukrajna joga kell hogy legyen, és azt: nem lehet korlátozni az ukrán hadsereg létszámát, ahogy a NATO-t sem terhelhetik korlátok a keleti szárnyához tartozó tagállamokban, így Lettországban, Észtországban és Finnországban való jelenlétét illetően. Mark Rutte kiemelte azt is, hogy a területi kérdések kiemelten fontosak lesznek a rendezés során, és megjegyezte: el kell ismerni, hogy ebben a pillanatban Oroszország ellenőrzése alatt tartja Ukrajna bizonyos területeit, a kérdés az lesz, hogy a tűzszünetet követően hogyan haladnak tovább, ide értve azt is, hogy mit tartalmaznak az Ukrajnának nyújtott biztonsági garancia feltételei.

Az ukrajnai háború lezárásáról Washington és Moszkva között létrejövő bármiféle megállapodás részese kell hogy legyen Ukrajna és az Európai Unió egyaránt – jelentette ki Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Fontosnak nevezte Kijev és az EU részvételét a megállapodás kialakításában, mert ez mind Ukrajna, mind egész Európa biztonságának a kérdése. Kijelentette: semmifajta megállapodás nem szolgálhat további orosz agresszió kiindulópontjául. Oroszország agresszióját nem szabad jutalmazni, minden elfoglalt terület Ukrajnához tartozik – szögezte le.

A háborúnak véget kell vetni, de annak igazságosan kell véget érnie – jelentette ki Alain Berset, a strasbourgi székhelyű, 46 tagországot számláló Európa Tanács főtitkára tegnap. Az Európa Tanács álláspontja egyértelmű: a békének fenntarthatónak és igazságosnak kell lennie, a vonatkozó megállapodást Ukrajna bevonásával kell megkötni – jelentette ki a főtitkár, majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentésére emlékeztetett, amely szerint Kijev nélkül bármiféle megállapodás halott döntésnek minősül. Berset hangsúlyozta, hogy a pragmatizmus és a méltányosság közötti határ vékony, majd dicséretesnek nevezte Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit az öldöklés megállítására, miközben nem enged az agressziónak. A második világháború után felépített, szabályokon alapuló nemzetközi rend alapjainak fenn kell maradniuk – tette hozzá.

Hangsúlyozta: Oroszország teljes körű ukrajnai inváziójának első napja óta az Európa Tanács nemzetközi partnereivel közösen kidolgozott terve erősíti az igazságszolgáltatást, küzd a korrupció ellen, biztosítja a háborús jogsértések elszámoltathatóságát, és támogatja Ukrajna útját az európai uniós tagság felé.

A főtitkár arról tájékoztatott: a következő napokban találkozik az ukrán elnökkel Kijevben, hogy előmozdítsák és megerősítsék együttműködésüket a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság ukrajnai helyreállítása érdekében. Végezetül hangsúlyozta: a jövő generációi fogják viselni a mostani döntések súlyát, de nem fogják azt egyedül cipelni. Az Európa Tanács is Ukrajna mellett és a közös értékekhez hű európai jövője mellett áll elkötelezetten mind a háborúban, mind a békében – tette hozzá az Európa Tanács főtitkára.