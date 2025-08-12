Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. augusztus 12., kedd, Elhalálozás

Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kommandói születésű sepsiszentgyörgyi özv. SZABÓ ZOLTÁNNÉ GÁLL ILONA volt textilgyári alkalmazott életének 95. évében rövid betegség után elhunyt.
Temetése 2025. augusztus 13-án, szerdán 13 órakor lesz a szemerjai új református temető ravatalozóházától a régi református temetőben.
Részvétfogadás a szertartás előtt egy órával.
A gyászoló család
4335194

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a bölöni születésű sepsiszentgyörgyi KERESTÉLY JULIANNA 88 éves korában csendesen elhunyt.
Temetése 2025. augusztus 13-án 11 órakor lesz a szemerjai új református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4335193

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, testvér, rokon, barát, ismerős, a papolci születésű sepsiszentgyörgyi RÁDULY ANTAL életének 72. évében 2025. augusztus 9-én elhunyt.
Temetése augusztus 13-án 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4335195

Megemlékezés
„Volt emberek. / Ha nincsenek is, vannak még. Csodák. / Nem téve semmit, nem akarva semmit / hatnak tovább.” (Kosztolányi Dezső) Emlékezünk SIMON DEZSŐRE.
Anna és Judit
1120307
 

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-12 00:00 Cikk megjelenítése: 4938 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 4
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1136
szavazógép
2025-08-12: Jegyzet - :

Korrupció, tüntetés, toborzás… (Kárpátaljai levelek)

Mozgalmas nyári heteken vagyunk túl a háborús Ukrajnában. A pusztító orosz rakétacsapások, a kegyetlen kelet-ukrajnai harcok árnyékában a Nyugat által kontrollált korrupcióellenes hatóságok körüli fejlemények alaposan borzolták a kedélyeket. A júliusi országos tüntetések már-már a Majdan hangulatát kezdték idézni, de a 2014-ben megbuktatott rezsimmel ellentétben a mostani kijevi vezetés sokkal taktikusabban reagált, s még időben eloltották a tüzet, de az „égési sérüléseket” azért még ki kell hevernie.
2025-08-12: Szabadidő - :

Mit készítsünk ma? (Karfiolkrém tejmajonézzel)

Hozzávalók: 1 nagy fej karfiol (kb. 1 kg), 1 csokor petrezselyemzöld, só, bors, 1 kiskanál házi étel­ízesítő; a tejmajonézhez: 1 dl tej, 2 dl olaj, 1 kiskanál mustár, csipetnyi só.
rel="noreferrer"