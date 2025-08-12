Elhalálozás Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kommandói születésű sepsiszentgyörgyi özv. SZABÓ ZOLTÁNNÉ GÁLL ILONA volt textilgyári alkalmazott életének 95. évében rövid betegség után elhunyt. Temetése 2025. augusztus 13-án, szerdán 13 órakor lesz a szemerjai új református temető ravatalozóházától a régi református temetőben. Részvétfogadás a szertartás előtt egy órával. A gyászoló család 4335194

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a bölöni születésű sepsiszentgyörgyi KERESTÉLY JULIANNA 88 éves korában csendesen elhunyt.

Temetése 2025. augusztus 13-án 11 órakor lesz a szemerjai új református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4335193

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, testvér, rokon, barát, ismerős, a papolci születésű sepsiszentgyörgyi RÁDULY ANTAL életének 72. évében 2025. augusztus 9-én elhunyt.

Temetése augusztus 13-án 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4335195

Megemlékezés

„Volt emberek. / Ha nincsenek is, vannak még. Csodák. / Nem téve semmit, nem akarva semmit / hatnak tovább.” (Kosztolányi Dezső) Emlékezünk SIMON DEZSŐRE.

Anna és Judit

1120307

