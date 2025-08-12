Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
2025. augusztus 12., kedd

Hozzávalók: 1 nagy fej karfiol (kb. 1 kg), 1 csokor petrezselyemzöld, só, bors, 1 kiskanál házi étel­ízesítő; a tejmajonézhez: 1 dl tej, 2 dl olaj, 1 kiskanál mustár, csipetnyi só.

Elkészítése. A karfiolt rózsáira szedjük és sós vízben puhára főzzük. Leszűrjük, villával összetörjük, majd hagyjuk teljesen kihűlni. Ezalatt elkészítjük a tejmajonézt. Ehhez a botmixer keverőcsészéjébe tesszük a mustárt, a tejet, az olajat meg a csipetnyi sót, majd belemerítjük a botmixert, és magas fordulaton, időnként fel-le mozgatva addig kavarjuk, amíg sűrű mártást nyerünk. Az ekképp készített majonézt a teljesen kihűlt és összetört karfiolhoz adjuk, majd összekeverjük, közben finomra vágott petrezselyemzölddel, házi ételízesítővel, sóval és borssal fűszerezzük. Az ízletes nyári zöldség­krémet bagettszeletekre kenve, friss zöldség kíséretében tálaljuk.

A tejmajonéz főleg azoknak ajánlható, akik valamilyen okból nem ehetik meg a tojást – közölte Tódor-Ciuche Andrea, a recept írója. Azt is elmondta, hogy a tejmajonéz készítésekor az elején néhány másodpercig a botmixert ajánlott a keverőcsészében mozdulatlanul tartani működésben, addig, amíg a mártás szemlátomást sűrűsödni kezd.

Elkészítési idő: 1 óra

Mennyiség: 6 személy

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

