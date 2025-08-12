Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2025. augusztus 12., kedd, Szabadidő
  • A trabantosok tizenhatodik alkalommal vonultak fel a hét végén Kovásznán. Fotó: Kerekes Csanád
    A trabantosok tizenhatodik alkalommal vonultak fel a hét végén Kovásznán. Fotó: Kerekes Csanád
Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-12 08:00 Cikk megjelenítése: 499 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 4
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1136
szavazógép
2025-08-12: Szabadidő - :

Mit készítsünk ma? (Karfiolkrém tejmajonézzel)

Hozzávalók: 1 nagy fej karfiol (kb. 1 kg), 1 csokor petrezselyemzöld, só, bors, 1 kiskanál házi étel­ízesítő; a tejmajonézhez: 1 dl tej, 2 dl olaj, 1 kiskanál mustár, csipetnyi só.
2025-08-12: História - Bedő Zoltán:

Gróf Klebelsberg Kunó, az államférfi (Tusványos)

A két világháború közötti Magyarország kiemelkedő kultúra-, oktatás- és sportpolitikusa, gróf Klebelsberg Kunó (1875–1932) munkássága és annak történelmi jelentősége is szóba került az idén Tusványoson. A Mikó Imre-sátorban lezajlott beszélgetés során Szakály Sándor történészprofesszor és Péterffy Balázs, a Klebelsberg Központ szakmai elnökhelyettese felvázolta és elemezte tevékenységének máig érzékelhető társadalmi hatásait, valamint a közgondolkodás formálásában betöltött szerepét. Rámutattak továbbá, hogy egy világosan meghatározott és széles körben elfogadott értékrendszer hiányában egyeseket méltánytalanul kizárhatnak, másokat érdemtelenül beemelhetnek a nemzet nagyjainak örök névsorába. 
rel="noreferrer"