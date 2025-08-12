A nap fotója

Következő írásunk

A két világháború közötti Magyarország kiemelkedő kultúra-, oktatás- és sportpolitikusa, gróf Klebelsberg Kunó (1875–1932) munkássága és annak történelmi jelentősége is szóba került az idén Tusványoson. A Mikó Imre-sátorban lezajlott beszélgetés során Szakály Sándor történészprofesszor és Péterffy Balázs, a Klebelsberg Központ szakmai elnökhelyettese felvázolta és elemezte tevékenységének máig érzékelhető társadalmi hatásait, valamint a közgondolkodás formálásában betöltött szerepét. Rámutattak továbbá, hogy egy világosan meghatározott és széles körben elfogadott értékrendszer hiányában egyeseket méltánytalanul kizárhatnak, másokat érdemtelenül beemelhetnek a nemzet nagyjainak örök névsorába.