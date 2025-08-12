Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Bojkottálnák a tanévnyitást

2025. augusztus 12., kedd, Belföld

Bojkottálni készülnek a tanévkezdést és nagyszabású tüntetést rendezek szeptember 8-án a kormánypalota előtt a megszorításokkal elégedetlen oktatási szakszervezetek – jelentették be tegnap az érdekképviseleti vezetők, miután Ilie Bolojan miniszterelnökkel és Daniel David oktatási miniszterrel egyeztettek, miközben az oktatási minisztérium székháza előtt kilencedik napja tüntettek a pedagógusok.

  • Kilenc napja tüntetnek a járdán a pedagógusok. Fotó: Facebook / Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”
„Nem fog megkezdődni a tanév szeptember 8-án. Az oktatást nem lehet könyvelői szempontok alapján kezelni” – idézte Marius Nistort, a Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség elnökét az Adevărul hírportál. A szakszervezeti vezető szerint a tanévnyitó helyett 30 ezer pedagógus fog aznap a kormány székháza előtt tüntetni, és ha a kormány nem vonja vissza a megszorító intézkedéseket, nagyobb szabású szakszervezeti megmozdulásokra számíthat. Simion Hăncescu, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének (FSLI) elnöke szerint a találkozón rámutattak: mind a kötelező óraszám, mind az osztálylétszám növelése, mind az óraadó tanárok órabérének csökkentése súlyos következményeket von maga után nemcsak a pedagógusok, hanem a diákok számára is.

A kormány által kiadott közlemény szerint az egyeztetéseken Ilie Bolojan elmondta a szakszervezeti vezetőknek, hogy ezeket az intézkedéseket a szűkös költségvetési források és az oktatási rendszer realitásai indokolják. Emlékeztetett arra, hogy a kötelező heti óraszám 18 óráról 20 órára való emelésével Románia az európai átlaghoz zárkózott fel. „Több munka lesz ugyanazért a pénzért. Ez az igazság. De nyitottak vagyunk az oktatási rendszer egyszerűsítésére, hogy a tanárok ideje és energiája az oktatásra összpontosulhasson” – jelentette ki a kormányfő. A kormány közleménye szerint a találkozón az oktatási ágazatot érintő új intézkedések végrehajtását és hatásait elemezték: a kötelező heti óraszám két órával történő emelését, az osztálylétszám növelését, az óraadó tanárok díjának módosítását, az oktatási rendszer finanszírozását. A kormányfő felkérte az oktatási minisztériumot, hogy elemezze az új szabályozások végrehajtását és javasoljon konkrét megoldásokat az esetleges problémákra.

