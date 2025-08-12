Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A PSD feltételeket szab

2025. augusztus 12., kedd, Belföld

A kiváltságok eltörléséről szóló intézkedéscsomag elfogadásához és a beruházások folytatását lehetővé tevő költségvetés-kiigazításhoz köti a részvételét a koalíció ülésein a PSD – nyilatkozta a párt országos állandó tanácsának tegnapi ülése után Sorin Grindeanu.

  • Sorin Grindeanu, a PSD ideiglenes elnöke. Fotó: Facebook / Partidul Social Democrat
Elmondta: a privilégiumokat megszüntető csomagnak többek között a különnyugdíjak szabályozását, a helyi, megyei és központi intézmények számának csökkentését, az állami vállalatok igazgatótanácsainak karcsúsítását és az igazgatótanácsi tagok javadalmazásának lefaragását kell tartalmaznia. „Amint ezeket az intézkedéseket elfogadják, a PSD visszatér a koalíció üléseire” – jelentette ki. Grindeanu közölte, hogy a PSD tájékoztatást fog kérni a pénzügyminisztériumtól az állami költségvetés végrehajtásának naprakész adatairól a költségvetés kiigazítása előtt. A párt álláspontja szerint ugyanis továbbra is forrásokat kell biztosítani az Anghel Saligny településfejlesztési program és más beruházások számára. Ha ez megtörtént, akkor a kormány nekiláthat az egészségügy és a közigazgatás reformjára kiterjedő harmadik intézkedéscsomag elfogadtatásának – állítja a PSD ideiglenes elnöke. Grindeanu szerint a kiváltságokat eltörlő intézkedéscsomagot nagyon gyorsan, „akár holnap”, a parlament előtti felelősségvállalással is elfogadtathatja a kormány.

