ELÉVÜLÉSRE JÁTSZANAK? 2018. augusztus 10-én tízezrek gyűltek össze a kormánypalota előtt Bukarestben, a hatalom – papíron Viorica Dăncilă volt a miniszterelnök, valójában azonban Liviu Dragnea, a PSD elnöke mozgatta a szálakat – azonban vízágyúval, könnygázzal és gumibottal oszlatta szét a tömeget. Százak sérültek meg, de egyetlen politikus sem került a vádlottak közé, a csendőrség vezetői pedig karriert futottak be és különnyugdíjjal távoztak. Hét évvel később a per még mindig húzódik, és ha nem születik ítélet, 2026-ban végleg elévül. A diaszpóra tüntetésének nevezett megmozdulást – amelyet hónapokkal korábban beharangoztak, és úgy időzítettek, hogy az ilyenkor hazatérő, külföldön dolgozó román állampolgárok is részt vehessenek rajta – a 2017 januárjában indult, a korrupcióellenes törvények enyhítése ellen fellépő Rezist-mozgalom szervezte, amely több százezres utcai tiltakozásokkal rázta meg Romániát. A kezdetben békés hangulatú tüntetés estére feszültté vált, gyanús elemek és focihuligánok is a tömegbe vegyültek, és 20.30 óra körül már könnygázgránátok repültek a tömeg fölött, majd jött a vízágyú, a gumibot és a roham. A parancsot a hivatalos kommunikáció szerint Speranța Cliseru, a főváros prefektusa adta ki 23.11 órakor, de a katonai ügyészség nyomozása szerint valójában már 20 órakor megvolt az írásos utasítás, és utólag manipulálták az időpontot, hogy legalitást színleljenek. A mérleg: 452 ember szorult orvosi ellátásra, köztük gyerekek és újságírók is voltak, sőt, a tömeg közé keveredett turisták is; 70 ember szorult komoly kórházi ápolásra. A tiltakozás egyik résztvevője, a 68 éves Ilie Gâzea néhány nappal később meghalt, miután a gázinhaláció szövődményeivel került kórházba. Másnap újabb tízezrek özönlöttek a térre, pár nap után pedig ömleni kezdtek a panaszok is, a kivizsgálás kezdetén azonban a csendőrség visszavágott, és az alkotmányos rend megdöntésére irányuló kísérlettel vádolta a tüntetőket. Ez alaptalannak bizonyult, és le is zárták a nyomozást, a karhatalmi erőszak miatt azonban 2024 végén nagy nehezen elindult egy peres eljárás, a vádlottak által kért halasztások miatt viszont lassan halad, és ha jövőben sem születik ítélet, elévülnek a vádpontok. (Transtelex)