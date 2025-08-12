EGY NŐ ÉLETE A ZENÉN KERESZTÜL 2 . Augusztus 13-án, szerdán 19 órától az Egy nő élete a zenén keresztül 2. című rendkívüli zenei produkcióra hívja a közönséget az Árkosi Kulturális Központ (Sepsiszentgyörgy, Zeneház, Olt utca 6 szám). Előadók: Adriana Festeu mezzoszoprán, a londoni Királyi Zeneakadémia tanára és Anca Preda zongoraművész, a Brassói Transilvania Egyetem zenetanszékének tanára. Műsoron Mozart-, Chaminade-, Dvořák-, Sibelius-, Beach-, Hahn-, Yardier-, Britten-, Montsalvage-, Donceanu-, Enescu- és Rah­manyinov-szerzemények, amelyek összefűzve egy női élet ábrázolását eredményezik. A helyek száma korlátozott, jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 30 lej. JAZZKONCERT . A sepsiszentgyörgyi Bábelben (Csíki utca 21. szám) augusztus 20-án, szerdán 20 órától a Tango Jazz Quartet (ARG) koncertezik. A formáció a tangó dallamos és ritmikai mintáit ötvözi a jazz harmóniáival és improvizációival. Ez az új megközelítés a tangóhoz és a jazzhez lelkes fogadtatásban részesült Argentínában és nemzetközi szinten is. A Tango Jazz Quartet zenéje a hagyományos tangótól Astor Piazzolla műveiig terjed, miközben sosem hagyja el a jazz világát. ISTVÁN, A KIRÁLY A CSÍKSOMLYÓI NYEREGBEN. Augusztus 30-án, szombaton 21 órától Szent István király államalapításának ünnepéhez kapcsolódóan szeretnék újra megtölteni a csíksomlyói nyerget. A legnépszerűbb magyar rockoperát Feke Pál Junior Prima és Artisjus-díjas magyar színész, énekes (István király) és Dolhai Attila Jászai Mari-díjas magyar színész, musicalénekes, operetténekes, érdemes művész (Koppány vezér) főszereplésével tekintheti meg a közönség.

Hullócsillagok éjszakája

Augusztus 13-án, szerdán 21.30-tól a Benedek-mezőn a Vega csillagvizsgálónál különleges nyári égi esemény figyelhető meg. A csillaghullás-rajongók közösen leshetik a Perseidákat, megnézhetik a Holdat és a Szaturnuszt, és ha van türelmük reggelig, akkor a Vénuszt és a Jupitert is.

Futást népszerűsítő programok

A sepsiszentgyörgyi futóközösség, a Fitness Tribe a Xiaomi România és a 321 Sport támogatásával mentorprogram-sorozatot indított, amelynek célja, hogy inspirálja a mozgás iránt érdeklődő kezdőket, és egy befogadó közösségben segítse őket az első lépések megtételében. A programsorozat tapasztalt futók bevonásával támogató és motiváló környezetet teremt mindenki számára. A kezdeményezés két fő eseménysorozatból áll, amelyek a futás iránti szenvedélyt és a közösségépítést helyezik a középpontba. Az első 21 lépés a mozgás felé egy 21 napos kihívás, amely augusztus 1-től 29-ig bármelyik munkanapon 6 órakor várja azokat, akik szeretnének tartós futási szokást kialakítani és 21 munkanapon keresztül kitartóan futni. A kihívást sikeresen teljesítők exkluzív, limitált kiadású pólót kapnak jutalmul. A program kimondottan a mozgásba most belevágóknak nyújt támogatást. A Lépésről lépésre, veled együtt! sorozattal folytatódnak a heti rendszeres, mentorok által vezetett futások. A különböző tempójú csoportok mellett egy gyors tempójú gyaloglócsoport is működik, így mindenki megtalálja a számára ideális ritmust. Kedden és csütörtökön 19 órakor, szombaton 8 órakor várják a résztvevőket. A programokat két szakmai műhelymunka egészíti ki, amelyek célja a futással kapcsolatos ismeretek elmélyítése: ma 18 órakor Vas Júlia gerinctorna- és Nordic Walking-tréner tart bemelegítésről és nyújtásról szóló gyakorlati workshopot a #SEPSI feliratnál. Augusztus 19-én, kedden 18 órakor Vlad Jegan, a Trail Running Academy ultrafutóedzője tart elő­adást az Isabella Boutique Hotelben.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Cine-Ma: Pigniczky Réka dokumentumfilmes. 18. alkalommal szervezte meg tavaly novemberben a bukaresti Liszt Intézet a Magyar Filmhetet. A szemlén rögzített több beszélgetésből a Pigniczky Réka dokumentumfilmessel készült felvétel látható ma, aki 56Z című dokumentumfilmjét kísérte a seregszemlére. Az interjú a Parasztmúzeum mozitemében készült, házigazda: Kacsó Edith. ♦ Kártieri jószágok. Állatorvos és egészségbiztonsági szakember. Mégis inkább fényképeiről ismerik Hajdu Tamást. Hideg reggeli fényekben, a szürkék megszámlálhatatlan árnyalata közé vegyülő kékek, türkizek, narancssárgák, macskák, Daciák, öreg emberek, kerti törpék, lovak, rózsatövek – és ki tudja, hány egyéb látványelem teremti meg azt a világot, amelyet túl szép volna lakótelepi hangulatúnak nevezni. Kártier ez a javából, a lerongyolódott szocializmus és az állandósult „epoca de tranziţie” külvárosi szerelemgyereke. ♦ Bukfeszt3. Robert Icke kortárs angol író A Doktor című színdarabját Andrei Șerban rendezésében, a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház előadásában láthatta a bukaresti közönség a 2024-es Bukfeszten. Az előadásról készült riportban a darab sajátosságairól beszélgetnek a színészek és a rendező.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermében.

KEZDŐDIK A CSÍKSOMLYÓI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ. Tanítások, előadások, beszélgetések, műhelyek, koncertek, szentségimádás és más programok széles palettája várja a fiatalokat augusztus 12–16. között a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozón. A találkozót egyházi méltóságok is megtisztelik jelenlétükkel, valamint három újmisés pap is jelen lesz, emelték ki a szervezők. „Szíved minden bizalmát...” – ez a Szentírás-rész az idei CSIT mottója. A négy nap témái között szerepel a kiengesztelődés, az életszövetség, a bizalom, a kitartás. A nyitó szentmise ma 18 órakor kezdődik a csíksomlyói kegytemplomban, amelyen jelen lesz exc. és ft. Kerekes László segédpüspök és exc. és ft. Tamás József ny. segédpüspök. A Mária Rádió a pénteken este negyed tízkor kezdődő szentségimádást, valamint a szombaton 10 órakor kezdődő záró szentmisét élőben közvetíti.

ÉLET A LÉLEKBEN-ÜNNEP. Sepsiszentgyörgyön az Élet a Lélekben imacsoport augusztus 13-án, szerdán ünnepli fennállásának 31. évét. Az évforduló alkalmából találkozót tartanak a Krisztus Király-plébániatemplomban, ahol 17 órától szentségimádás, 18 órától hálaadó szentmise, utána pedig tanúságtételek és dicsőítés lesz. Az ünnepi szentmise szónoka Takó István helyi plébános. Várnak mindenkit a hála­adásra és a közös ünneplésre. Bővebben az eseményről az eletalelekben.ro honlapon olvashatnak.

SZENTSÉGIMÁDÁS. A sepsi­szentgyörgyi belvárosi Szent József-templomban augusztus 13-án, szerdán 19 órától kezdődik a szentségimádás/virrasztás.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. Ma 8 és 14 óra között nem lesz ivóvíz Sepsiszentgyörgyön a Sas utcában a Váradi József utca és a Kertész utca közötti szakaszon, valamint a Kertész és a Fecske utcában.

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön augusztus 13-án, szerdán 8–13 óráig a Csíki utcában (Sepsi Aréna és OSK-stadion), illetve a Forrás, az Oltmező és az Albert Álmos utcában szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Kökösben és Kökösbácsteleken, szerdán Illyefalván. Honlap: tega.ro.

ELMARAD szerkesztőségünkben a szerdai ingyenes jogi tanácsadás.

HUMORPINCE ÉS CSEREBEREKLUB. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban szerdán 16 órakor Cserebere Klub; 18 órától a humorkedvelőket és kikapcsolódni vágyókat várják a Humorpincébe.

ZÁRVA A MOZI. A sepsiszentgyörgyi Művész mozi augusztus 15-ig zárva tart.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Stadion utcai Szemerja gyógyszertár (0267 313 942) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György urcai Ambrózia II. gyógyszertár tart nyitva.