A hétvégén folytatódott a Cross Country Eliminator (XCE) világkupa-sorozat, a negyedik szakasznak vasárnap Sakarya adott otthont. A sepsiszentgyörgyi Molnár Ede Törökországban is rajthoz állt, a leggyorsabban teljesítette az időfutamot, azonban a negyeddöntőben elsőként haladva elesett, így a tizenharmadik helyen zárta a viadalt.

Néhány hétig szünetelt az XCE világkupa-sorozat, amelynek mezőnye Tádzsikisztán, Belgium és Németország után ezúttal Törökországba utazott, ahová tizenkét országból huszonhét versenyző érkezett és küzdött a pontokért. A szakág júniusi világbajnokságát követően a sportolók visszatértek az Ayçiçek Bisiklet Vadisi kerékpáros stadionba, amely jól ismert arról, hogy fizikai erő és technikai készségek terén is komoly próbatételt jelent a résztvevőknek. A népes szurkolótábor előtt rendezett megmérettetés időfutamát a leggyorsabban Molnár Ede teljesítette, aki 57,441 másodperc elteltével haladt át a célvonalon.

A háromszéki kerékpáros ezután sikerrel vette a nyolcaddöntőt, aztán a negyeddöntőt is remekül kezdte, az első helyen haladt, amikor egy lépcsőkkel teletűzdelt lejtőn elesett, így a riválisok elhúztak mellette. A versenyt végül a francia Lorenzo Serres nyerte meg, aki mellé a német Simon Gegenheimer és az összetett szlovén éllovasa, Jakob Klemenčič állhatott fel a dobogóra. A szervezők a szeptemberi görögországi és az októberi indiai állomást törölték, így idén még két szakasz van hátra: a bringások vasárnap São Paulóban tekernek, majd október 11-én Barcelonában zárják az idényt.

„A negyeddöntőben a belső íven maradtam az egyik kanyar után, az ellenfelem kiment mellém jobbra, a lépcsőkre érve pedig nem maradt időm a súlypontomat hátravinni, így előrebuktam. Az időfutam után éreztem, hogy több van ebben, összejöhetne egy jobb eredmény, viszont ezúttal balszerencsém volt, az esés néha együtt jár a sportággal. A történtek ellenére 36 pontot szereztem, ám az összetettben előttem állók növelték előnyüket, ráadásul Lorenzo Serres a győzelmével a negyedik helyre lépett. Az a legfontosabb, hogy megúsztam sérülés nélkül, ráadásul a kerékpárom sem tört össze, aztán Brazíliában próbálok javítani” – fogalmazott Molnár Ede.

Eredmények, XCE világkupa-sorozat: * 4. forduló: 1. Lorenzo Serres (Franciaország), 2. Simon Gegenhei­mer (Németország), 3. Jakob Klemenčič (Szlovénia), 4. Jeroen van Eck (Hollandia), 5. Matic Kranjec Žagar (Szlovénia)... 13. Molnár Ede (Románia) * az összetett állása: 1. Jakob Klemenčič 344 pont, 2. Simon Gegenheimer 251, 3. Jeroen van Eck 244, 4. Lorenzo Serres 195, 5. Edvin Lindh (Svédország) 195, 6. Molnár Ede 179, 7. Louis Krauss (Németország) 110, 8. Killian Hampiaux (Franciaország) 99, 9. Theo Hauser (Ausztria) 96, 10. Matic Kranjec Žagar 80.