Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Női kosárlabda, B-divíziós EbA tizenegyedik helyen zárták az U20-as kontinenstornát

2025. augusztus 12., kedd, Sport

A háromszéki Bara-Németh Beátát is soraiban tudó román U20-as női kosárlabda-válogatott a 11. helyen zárta az augusztus 2. és 10. között Miskolcon rendezett, húsz év alattiak B-divíziós Európa-bajnokságát. A kontinenstornát Magyarország nyerte meg, miután a vasárnapi döntőben 71–44-re felülmúlta Szerbiát, és ezzel feljutott az A-divízióba.

  • Bara-Németh Beáta a román válogatott legjobb lepattanózója volt. Fotó: FIBA
Az U20-as román válogatott és egyik alapembere, Bara-Németh Beáta a D jelű hármasban kezdte meg szereplését a miskolci Európa-bajnokságon. Első ellenfelük Szlovákia volt, végül fordulatos mérkőzésen 72–64-re alulmaradtak. Ezt követően a későbbi Eb-győztes Magyarországgal csaptak össze, amelytől 70–34-re kikaptak, így Janisz Kukosz tanítványai a harmadik helyen zárták a csoportot. A 9–14. helyért kiírt csoportküzdelmekben jöttek a győzelmek is a romániai lányok számára: előbb 61–33-ra verték Nagy-Britanniát, ám a folytatásban 61–36-ra kikaptak Svájctól. Ezt követően 90–43-ra diadalmaskodtak Albánia felett, majd 105–59-re győztek Málta ellen, végül pedig 73–68 arányú vereséget szenvedtek Dániával szemben, így az alakulat mérlege 3 győzelem és 4 fiaskó lett, amellyel a 11. helyen fejezték be az anyaországi tornát.

Klubszinten a Kolozsvári U csapatát erősítő Bara-Németh Beáta a román válogatott egyik legjobbja volt, ugyanis a nemzeti együttes leghatékonyabb játékosának és legjobb lepattanózójának bizonyult. Mind a hét miskolci Eb-mérkőzésen pályára lépett, összesen 203 percet játszott, ez idő alatt 53 lepattanót, 17 gólpasszt (a gárda második legjobbja) és 55 pontot jegyzett. Legjobb meccse az albánok elleni összecsapás volt, amelyen 18 pont, 15 lepattanó, 3 assziszt, 4 szerzett labda és kiemelkedő hatékonysági mutató (46) került a neve mellé.

A miskolci torna végeredménye: 1. Magyarország, 2. Szerbia, 3. Horvátország, 4. Bulgária, 5. Szlovákia… 11. Románia... 14. Málta. (tif)

Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-12 08:00 Cikk megjelenítése: 517 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
