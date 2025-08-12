Nem meglepő módon a férfiak rangsorát a Ferencváros vezeti, amely mindent megnyert az előző két évadban: 90 tétmérkőzéséből 88 alkalommal győztesen hagyta el a medencét, hét trófeát emelhetett a magasba. A Bajnokok Ligája máltai négyes döntőjében tavaly a Pro Recco, idén a Novi Beograd felett diadalmaskodott – a listán a szerbek a második, az olaszok a harmadik helyen állnak. Az előző kiírásban a BL négyes döntőjébe jutók közül a két magyart foglalkoztató spanyol Barceloneta a negyedik, a francia Marseille hatodik a mezőnyben, a keretek erőssége alapján beékelődik közéjük a görög Olympiakosz.

A nők rangsorában három spanyol van a legjobb négyben, az élen Rybanska Natasa alakulata, a Saba­dell tanyázik, mögötte a görög Olympiakosz, a Mataro és a BL-címvédő Sant Andreu következik. Az előbbi három gárda évek óta a közvetlen élmezőnybe tartozik, míg utóbbi az előző idényben dobbantott nagyot. A bravúrral négyes döntőbe jutó magyar bajnok FTC a hetedik, viszont Keszthelyi Rita, Szilágyi Dorottya és Beatriz Ortiz leigazolásával a következő szezonban előreléphet néhány pozíciót. A kupagyőztes UVSE közvetlenül a Ferencváros mögé került, az első tizenötbe mindössze négy ország ad csapatot.