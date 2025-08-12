Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
VízilabdaA Ferencváros vezeti a férfiak ranglistáját

2025. augusztus 12., kedd, Sport

Az Európai Úszószövetség (LEN) a 2024–2025. évi pontokkal frissítette a kontinens klubranglistáját, amelyre a férfiaknál a legjobb száz, a nőknél ötvenkilenc együttes került fel. Mindkét nemben hat magyar klub szerepel.

  Fotó: Facebook / FTC Vízilabda
    Fotó: Facebook / FTC Vízilabda

Nem meglepő módon a férfiak rangsorát a Ferencváros vezeti, amely mindent megnyert az előző két évadban: 90 tétmérkőzéséből 88 alkalommal győztesen hagyta el a medencét, hét trófeát emelhetett a magasba. A Bajnokok Ligája máltai négyes döntőjében tavaly a Pro Recco, idén a Novi Beograd felett diadalmaskodott – a listán a szerbek a második, az olaszok a harmadik helyen állnak. Az előző kiírásban a BL négyes döntőjébe jutók közül a két magyart foglalkoztató spanyol Barceloneta a negyedik, a francia Marseille hatodik a mezőnyben, a keretek erőssége alapján beékelődik közéjük a görög Olympiakosz.

A nők rangsorában három spanyol van a legjobb négyben, az élen Rybanska Natasa alakulata, a Saba­dell tanyázik, mögötte a görög Olympiakosz, a Mataro és a BL-címvédő Sant Andreu következik. Az előbbi három gárda évek óta a közvetlen élmezőnybe tartozik, míg utóbbi az előző idényben dobbantott nagyot. A bravúrral négyes döntőbe jutó magyar bajnok FTC a hetedik, viszont Keszthelyi Rita, Szilágyi Dorottya és Beatriz Ortiz leigazolásával a következő szezonban előreléphet néhány pozíciót. A kupagyőztes UVSE közvetlenül a Ferencváros mögé került, az első tizenötbe mindössze négy ország ad csapatot.

Hozzászólások
Az ön értékelése:
2025-08-12: Sport - :

A tizenegyedik helyen zárták az U20-as kontinenstornát (Női kosárlabda, B-divíziós Eb)

A háromszéki Bara-Németh Beátát is soraiban tudó román U20-as női kosárlabda-válogatott a 11. helyen zárta az augusztus 2. és 10. között Miskolcon rendezett, húsz év alattiak B-divíziós Európa-bajnokságát. A kontinenstornát Magyarország nyerte meg, miután a vasárnapi döntőben 71–44-re felülmúlta Szerbiát, és ezzel feljutott az A-divízióba.
2025-08-12: Sport - :

Magabiztosan várhatják a visszavágót (Labdarúgás, Bajnokok Ligája)

Ma a Groupama Arénában fogadja a bolgár Ludogorec együttesét a Ferencváros a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján, amelyen a magyar bajnok megismételné hat évvel ezelőtti sikerét. A 21.15-kor kezdődő találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.
