LabdarÃºgÃ¡s, Bajnokok LigÃ¡jaMagabiztosan vÃ¡rhatjÃ¡k a visszavÃ¡gÃ³t

2025. augusztus 12., kedd, Sport

Ma a Groupama ArÃ©nÃ¡ban fogadja a bolgÃ¡r Ludogorec egyÃ¼ttesÃ©t a FerencvÃ¡ros a Bajnokok LigÃ¡ja-selejtezÅ‘ harmadik fordulÃ³jÃ¡nak visszavÃ¡gÃ³jÃ¡n, amelyen a magyar bajnok megismÃ©telnÃ© hat Ã©vvel ezelÅ‘tti sikerÃ©t. A 21.15-kor kezdÅ‘dÅ‘ talÃ¡lkozÃ³t az M4 Sport Ã©lÅ‘ben kÃ¶zvetÃ­ti.

  FotÃ³: Facebook / FerencvÃ¡rosi Torna Club
    FotÃ³: Facebook / FerencvÃ¡rosi Torna Club

MÃºlt hÃ©ten, a pÃ¡rharc elsÅ‘ felvonÃ¡sÃ¡n Razgardban gÃ³l nÃ©lkÃ¼li dÃ¶ntetlen szÃ¼letett: Robbie Keane vezetÅ‘edzÅ‘ csapata kÃ¶nnyen nagyobb kÃ¼lÃ¶nbsÃ©gÅ± elÅ‘nyre tehetett volna szert, lehetÅ‘sÃ©geit azonban elpuskÃ¡zta, Ã­gy teljesen nyÃ­lt maradt a pÃ¡rharc.

A kÃ©t alakulat a 2019â€“2020. Ã©vi szezonban mÃ¡r jÃ¡tszott egymÃ¡ssal, nem is egyszer. A BL-selejtezÅ‘ elsÅ‘ fordulÃ³jÃ¡ban a FerencvÃ¡ros elÅ‘nnyel vÃ¡rta a razgradi visszavÃ¡gÃ³t, amelyen 3â€“2-re nyert, Ã­gy kettÅ‘s gyÅ‘zelemmel jutott tovÃ¡bb. KÃ©sÅ‘bb Ã¡tkerÃ¼lt az EurÃ³pa-liga csoportkÃ¶rÃ©be, amelyben Ãºjra Ã¶sszecsapott a bolgÃ¡r bajnokkal.

A mÃ¡sodik szÃ¡mÃº eurÃ³pai kupasorozatban mÃ¡r nem sikerÃ¼lt megismÃ©telni a hÃ¡rom hÃ³nappal korÃ¡bbi teljesÃ­tmÃ©nyÃ©t, mivel a Groupama ArÃ©nÃ¡ban a Ludogorec 3â€“0-ra diadalmaskodott, BulgÃ¡riÃ¡ban pedig dÃ¶ntetlen szÃ¼letett. A csoportbÃ³l vÃ©gÃ¼l az Espanyol mellett a bolgÃ¡r gÃ¡rda jutott tovÃ¡bb, a FerencvÃ¡ros a harmadik helyen vÃ©gzett, Ã©s ezÃ¡ltal vÃ©get Ã©rt szÃ¡mÃ¡ra az eurÃ³pai kupaszereplÃ©s.

A mostani idÃ©nyben Robbie Keane alakulata a mÃ¡sodik kÃ¶rbÅ‘l az Ã¶rmÃ©ny FC Noah ellen kettÅ‘s sikerrel jutott tovÃ¡bb, viszont az idegenbeli diadal utÃ¡n sajÃ¡t kÃ¶zÃ¶nsÃ©ge elÅ‘tt a vÃ¡rtnÃ¡l nehezebben nyert. A zÃ¶ld-fehÃ©r mezesek hÃ¡romszor is elÅ‘nybe kerÃ¼ltek, Ã¡m a vendÃ©gek hÃ¡romszor egyenlÃ­tettek, vÃ©gÃ¼l Varga BarnabÃ¡s a 74. percben negyedszer is vezetÃ©shez juttatta csapatÃ¡t, amely mÃ¡r nem engedte ki kezÃ©bÅ‘l a gyÅ‘zelmet.

A FerencvÃ¡ros egy diadallal a legrosszabb esetben is az EurÃ³pa-liga fÅ‘tÃ¡blÃ¡jÃ¡n lesz Ã©rdekelt. A tovÃ¡bbjutÃ³ a Qarabag Ã©s a FK ShkÃ«ndija pÃ¡rharcÃ¡nak nyertesÃ©vel talÃ¡lkozik a fÅ‘tÃ¡blÃ¡ra jutÃ¡sÃ©rt, mÃ­g az alulmaradÃ³ egyÃ¼ttes ugyancsak az azeri vagy az Ã©szakmacedÃ³n gÃ¡rdÃ¡val csap Ã¶ssze az EurÃ³pa-liga selejtezÅ‘jÃ©nek utolsÃ³ kÃ¶rÃ©ben.

