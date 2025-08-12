Öntözés a megyében

Egyre inkább meggyőződik minden gazda, hogy a klímaváltozás, felmelegedés körülményei között nehéz eredményesen és nyereségesen gazdálkodni, a mezőgazdaságban kulcsfontosságúvá vált az öntözés. A napokban Sándor Lászlóval, a megyei vízügy igazgatójával beszélgettünk az öntözés mai helyzetéről, a fejlesztés lehetőségeiről.

Az igazgató adatai szerint jelenleg 3551,8 hektár szántó öntözhető a nagy öntözőrenszerek segítségével, amely terület 73 gazda tulajdonában van Gidófalva és Szépmező határában, érintve a szentiváni földek egy részét is. A gazdák két vízhasználó egyesületbe tömörültek, és a vidékfejlesztési alapokat kihasználva többször pályáztak sikeresen az öntözőrendszerek korszerűsítésére.

A másik öntözési lehetőség helyi kutak használata. A megyei vízügy eddig 31 kút fúrására adott ki engedélyt 14 gazdálkodónak, az így öntözött terület nagysága 406 hektár. A gazdák a kutak mellé vízhatlan anyaggal kibélelt tárolómedencéket alakítottak ki, abban gyűjtik a kiszivattyúzott vizet, onnan pumpák segítségével öntöznek.

A jelenlegihez még 780 hektár öntözhető terület fog hozzaadódni, ugyanis a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség (AFIR) által meghirdetett, Az öntözési infrastruktúra korszerűsítésének támogatása nevet viselő DR 25-ös intézkedésnél a múlt év végi nyerteslistán szerepelt a Maksai Vízhasználók Egyesülete is. Az egyesület 1,275 millió eurót kap a maksai és részben a borosnyói határt lefedő alagcsövezett vízhálózat korszerűsítésére. A pályázat támogatottsága százszázalékos, vagyis az egyesületnek nem kell önrészt biztosítania saját forrásból. Az öntözőrendszert a Besenyői-tó vize fogja táplálni. A rendszert már a szocialista érában megépítették, de nagyon rövid ideig működött. A most elnyert támogatásból a vízházat (pumpaházat) szerelik fel újra, és kicserélik az alagcsövezés egy részét, mivel a pénz nem elegendő a teljes hálózat újba tevésére. A munkálatokhoz még nem fogtak hozzá, de napok kérdése, a vízügy megadta rá az engedélyt.

Ha elkészül a maksai öntözőrend­szer, összesen 4737,8 hektár szántó lesz öntözhető a megyében.

Az igazgató elmondása szerint 1989-ben átadtak Barátoson egy 460 hektár öntözésére kiépített alagcsövezett öntözőrendszert, melyet a Feketeügy vize tápált, de csupán fél évig használták. A gazdák körében elterjedt a rémhír, hogy a vízhasználat sokba fog kerülni, és felhagytak az öntözéssel. Mára már senki sem tudja, hogy az alagcsövezés milyen állapotban van, Teleken például azt teljesen szétszedték.

Kozma Bélától, a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetőjétől kapott információ szerint a megyében 82 709 hektár szántóterület van. Jelenleg tehát az összes szántóterület mindössze 5,2 százaléka öntözhető. Ha a felújítandó maksai öntözőrendszert (a 780 hektárt) is beleszámítjuk, a közeljövőben ez 5,7 százalékra emelkedik.

Információink szerint a megyei tanács és Könczei Csaba képviselő támogatásával az Agrosic Közösségek Közti Társulás elindított egy programot, amelynek célja, hogy feltérképezzék, a rendelkezésre álló folyóvizek, tavak, talajvíz még hány helyi kisebb öntözőrendszer megépítését tenné lehetővé a megyében. Az Agrosic a vízkészletek felmérésére és a technikai tervek elkészítésére egy vízügyi engedéllyel rendelkező tervezőmérnököt kért fel. Az Agrosic megelőlegezi és elkészítteti a felszíni vizekre vagy talajvizekre alapozott öntözési terveket, a megyei vízügy ellenőrzi, hogy a meglevő vízmennyiség elegendő-e a helyi rendszer működtetésére, és ennek függvényében fogja megadni vagy nem a vízhasználói engedélyt. A helyi, illetve farm­szintű öntözőrenszerek megépítésének költségeit a gazdáknak saját forrásból kell biztosítaniuk. A program támogatói 200 gazda beiratkozására számítanak. Az iratkozáshoz és öntözési terv elkészítéséhez kérést kell kitölteni, amely elérhető a https://tinyurl.com/33hszv3v internetes tárhelyen vagy az Agrosic szakembereinél. A kitöltött kérést az Agrosic szakembe­reinél lehet benyújtani: Sepsi­széken Jancsó Balázs (0751 537 035), Pap Levente (0755 827 871); Kézdiszéken Porczel Barbara (0751 043 826), Domokos-Fejér Melinda (0754 035 699); Erdővidéken Dávid Zoltán (0753 589 990), Szép Béla (0754 853 410); Orbaiszéken Várza-Deák Zsombor (0753 962 200).

Könczei Csaba képviselő lapunknak elmondta, kezdeményezésére bekerült az új kormányprogramba az is, hogy állami költségvetésből finanszírozzák a nagyobb folyókra, bővizű patakokra alapozó, nagy kapacitású víztárolók építésének tanulmányi és kivitelezési költségeit, ahonnan majd vizet lehet biztosítani a létrehozandó nagyobb öntözőrendszerek működtetéséhez.