A Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökséghez (AFIR) a Beruházások a zöldség- és burgonyatermesztésben nevet viselő DR 16-os intézkedésre a pályázatokat várhatóan szeptember végétől vagy október elejétől lehet letenni. A múlt keddi Gazdakörben ismertettük az általános tudnivalókat, s mivel igen nagy versengésre lehet számítani, ahol a pontszám adja meg a sorrendet, a továbbiakban részletesen számba vesszük a pontszerzési lehetőségeket, melyek különböznek a burgonyás, illetve zöldséges pályázatoknál.

A burgonyatermesztésben

összesen 100 pont szerezhető. 5 pont jár, ha a pályázó mezőgazdasági szövetkezet vagy a mezőgazdasági minisztérium által elismert termelői csoport. 5 pont jár egy termelői csoport tagjának is, ha egyénileg pályázik, illetve annak a pályázónak, aki valamely mezőgazdasági szövetkezetben részvényes alapító tag vagy tag a 2005/1. számú törvény alapján létrejött mezőgazdasági társasokban, illetve az agrárminisztérium által elismert termelői csoport tagja. 5 pont jár arra, ha a pályázó gazdaság mérete közepes, vagyis értéke 12 ezer és 250 ezer SO euró közötti. Köztudottan minden növényi kultúra hektárjának, valamint minden állatfajnak és kategóriának megfelel egy bizonyos, az AFIR honlapján megtalálható SO-érték, ezeket összesítve kapjuk meg a gazdaság méretét. A szövetkezetek vagy termelői csoportok esetében a tagok gazdaságainak SO-értéke összeadódik, ami ahhoz, hogy megkapják az öt pontot, nem haladhatja meg a 250 ezer eurót.

Összesen 45 pont szerezhető, ha a pályázó a gazdaságban korszerű, a környezetre minimálisan káros mezőgazdasági praktikákat és technológiákat vezet be a támogatásból. Ezen belül 12 pont szerezhető, ha a pályázó precíziós mezőgazdaságot valósít meg, automatizált vagy digitalizált termelési vagy feldolgozási technikákat céloz meg, informatizálja a cég vezetését, automatizál és robotizál, számítógépes programokat szerez be a termelési vagy feldolgozási szakaszok követésére, önjáró, GPS-szel felszerelt traktorokat vásárol stb. 3 pont jár, ha a pályázó körforgásos gazdálkodást folytat, újrahasznosít, vagy új mellékterméket állít elő a feldolgozás során keletkező hulladékból, komposztálóberendezéseket, illetve biomasszát használó energiatermelő berendezéseket vásárol. 10 pont jár, ha a pályázó betervezi az energiahatékonyság javítását, pl. épületet szigetel, vagy a napelemek és szélturbinák segítségével villamos energiát állít elő saját használatra, illetve geotermikus energiát használó berendezéseket vásárol.

15 pont szerezhető, ha a támogatásból a burgonya eladásra való előkészítése – a használt kifejezés szerint kondicionálása: mosás, szárítás, válogatás, csomagolás, címkézés – valósul meg. 10 pont jár abban az esetben, ha a pályázó a terménytárolóban ellenőrizhető környezeti feltételeket teremtő berendezéseket vásárol (klimatizálás, nedvességszabályozás). 5 pont jár annak a pályázónak, aki farmszinten a burgonya feldolgozását is megvalósítja a támogatásból. 10 pontot kap, aki bebiztosítja a burgonyával beültetett területeit, terménytárolóit, vagy a kultúra egészségét, a talaj tápanyagtartalmát, a termőföld nedvességét érzékelő berendezéseket vásárol.

15 pontot kap az a pályázó, aki legkevesebb három év régiséggel rendelkezik a növény-, illetve burgonyatermesztésben, és jövedelmének több mint 50 százaléka mezőgazdaságból származik. 7 pont jár azon cégeknek, amelyek lealább három évre visszamenőleg mezőgazdasággal vagy mezőgazdasági termékek feldolgozásával foglalkoznak, de itt nem számít az ebből szerzett jövedelem aránya. 10 pont jár annak, aki nem pályázott sikeresen, nem kapott támogatást a 2014 és 2020 közötti, valamint a 2021–2022-es átmeneti időszakban a 4.1-es intézkedésre, mely a Gazdaságok korszerűsítése nevet viselte.

Pontok járnak a pályázó vagy a hivatalosan, teljes munkaidővel alkalmazott farmvezető mezőgazdasági végzettségére is: 10 pont, ha növénytermesztési, kertészeti vagy agrárélelmezési egyetemet végzett, 6 pont, ha utolsó éves az egyetemen, vagy ha az egyetem elvégzése után nem szerezte meg a diplomát (licencet), 4 pont, ha a pályázó mezőgazdasági líceumot vagy posztlíceumot végzett, 2 pont, ha legalább a tanügyi törvény szerinti 1-es szintű mezőgazdasági szakképzésen vett részt.

A zöldséges pályázatok pontszerzési lehetőségeit a következő Gazdakör oldalban ismertetjük.