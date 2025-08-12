Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Uzon KözségGazdákra támadt a medve

2025. augusztus 12., kedd, Közélet

Óvatosságra, éberségre intette egy, a közösségi médiában közzétett felhívásban Uzon önkormányzata a lakosságot, miután a községhez tartozó falvakban az utóbbi időben többször  észlelték medvék jelenlétét a helyiek. Múlt hét elején földjeiken dolgozó gazdákra támadtak, ijesztettek rá a nagyvadak – tudtuk meg Bordás Enikő polgármestertől, aki azt tanácsolja az embereknek, amennyiben medvét látnak lakott területen, annak közelében, netán támadásról van tudomásuk, azonnal jelezzék azt a 112-es sürgősségi hívószámon. 

    A szerző felvétele

Múlt hétfőn Lisznyó külterületén egy kukoricatáblából ugrott ki és rontott rá a medve a szomszédos parcellán kaszáló gazdára, aki munkája végeztével éppen leszállt a traktorról. A polgármester szerint a támadó medve elől a gazdának szerencsére sikerült beszöknie a trakorba, ám ha éppen munkagépe nélkül tartózkodott volna a földjén, akár nagyobb baj is történhetett volna – vélekedett. Beszámolt arról is, hogy másnap Bikfalván történt hasonló eset, ahol szintén egy kaszáló gazdára ijesztett rá alaposan egy – az érintett elmondása szerint – nagy, fekete bocsos medve. A gazda nagyon megijedt, őt is lélekjelenléte mentette meg a bajtól, nyomban visszaugrott a traktorjába. 

Bordás Enikő rámutatott, mindkét eset forgalmas községi út közelében történt, ráadásul Lisznyó felé sokan közlekednek kerékpáron is, nem árt óvatosnak lenni – mondta. Emiatt tartották fontosnak, hogy az önkormányzat oldalán kétnyelvű tájékoztatóban felhívják az emberek figyelmét a szükséges óvintézkedésekre. Leszögezte, az önkormányzat csak akkor tud eljárni, ha a helybeliek jelzik, hivatalosan is bejelentik az általuk tapasztaltakat, a medvék okozta károkat, erre pedig a legmegfelelőbb eszköz a 112-es sürgősségi hívószám. Amennyiben megalapozott a panasz, a helyi bizottság indítványozhatja az állat áthelyezését, eltávolítását – magyarázta. Hozzáfűzte, Lisznyóból ez volt az első hivatalos bejelentés medveügyben a segélyhívó számon, holott sok a jelzés a nagyavadak jelenlétéről. 

Uzon önkormányzata azt tanácsolja a helyieknek: kerüljék a gyalogos, kerékpáros közlekedést a községi utakon, a mezőgazdasági földutakon, turistaösvényeken; mezőgazdasági munkálatok idején ne távolodjanak el munkagépeiktől, illetve ne menjenek az erdőbe gombát, gyümölcsöt, tűzifát gyűjteni; ne közeledjenek a medvéhez, kerüljék a nagyvaddal való érintkezést. A polgármester ugyanakkor fontosnak tartja: mindenkinél legyen mobiltelefon, hogy szükség esetén minél előbb segítséget tudjanak hívni. 

Szerző: Demeter Virág Katalin Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-12
