Ezzel a mondattal nyitotta meg a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Kilyén falunapját Baloga Csilla falufelelős, aki a városi tanácsot képviselte a peremtelepülés közösségében. A kilyéniek minden évben ragaszkodnak a külön falunaphoz, felújított kultúrotthonuk homlokfalán büszkén mutatták a feliratot: Művelődési otthon – Kilyén.

Külön újdonságként fogadták a szülők az ingyenes ugrálóval, arcfestéssel és lufihajtogatással kedveskedő gyerekfoglalkozás-sátort. Az ifjúság, a fiatal házasok a falunap szervezésében és lebonyolításában együtt bizonyították, hogy ilyen eseményeken is hasznos a helyi kaláka, az asszonyok, mint az elmúlt években is, terített asztalhoz hívtak mindenkit, aki bekapcsolódott a szervezésbe. Hazajöttek a közeli városból is a kilyéniek, és otthonosan érezték magukat a magyarországi testvértelepülés, Sárpilis képviselői is.

Volt mozgósító jellegű színes plakát is, mely rátekintést nyújtott a napi kultúrműsorra. A déli kánikula senkit sem akadályozott abban, hogy kimozduljon otthonról, harangszó után már amúgy pergett a sepsiszentgyörgyi Muskátli együttes megnyitóműsora, tetszett a jelenlevőknek Molnár Sándor versbe szedett bemondója, Orbán-Barra Gábor és Molnár Sándor énekszámai. Közös gyergyói és széki táncműsort mutatott be a Zöld Fenyő és a szentivánlaborfalvi L’Art néptáncegyüttes, vastapssal köszöntötte a kilyéni Búzavirág kórust a közönség. Erre az alkalomra három új népdalt tanultak meg, mondotta Török Aranka, zenekísérettel szolgált Török Mihály és Fogarasi László. Délután felharsant a Metro Line, a PKW és Kaly koncertje, este szabadtéri parti volt DJ Turbo közreműködésével, aztán bál a kultúrotthonban.