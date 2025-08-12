Az önkormányzat által kiadott tájékoztatás szerint „a fenntartható városi mobilitási terv részeként elindított projekt bebizonyította, hogy valós igény mutatkozik a környezet- és egészségbarát közlekedési alternatívák iránt”: az első évben 33 463 kölcsönzést jegyeztek, az 5263 regisztrált személy közül 3326 aktív felhasználó. A legtöbben 2025. május 23-án, egy pénteki napon pattantak a fehér-türkiz bringákra, aznap 340 bérlést számolt a rendszer.

Összesen 230 kerékpárt helyeztek el Sepsiszentgyörgy forgalmasabb pontjain, ezek naponta 6 és 22 óra között használhatók, az első 30 percen belül ingyenesen, de akár naponta több alkalommal is. A dokkolóállomásokról csak a GloBikes mobil­alkalmazással a rendszerbe történő előzetes regisztrálás és fiókaktiválás után lehet kiemelni a bicikliket – emlékeztet a városháza, amely szerint a bérelhető biciklikkel a gépkocsiforgalom, a vele járó zaj- és levegőszennyezés csökkentése volt a cél, és e környezetbarát közlekedési lehetőség (amely napi mozgást kínál edzőterem nélkül) is jele annak, hogy Sepsiszentgyörgy jó irányba mozdult el.

Antal Árpád polgármester szerint a biciklikölcsönző rendszer „újabb konkrét lépés egy modern, élhető és dinamikus város irányába”, és a számok is egyértelműen mutatják, hogy a tavaly tesztüzemben, a kockázatok és bizonytalanságok vállalásával elindított projekt sikeres, „a Sepsi Bike működik, használják és szeretik”. (demeter)