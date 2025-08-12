Idősgondozási támogatásra pályáznak

Házi beteggondozás ugyan eddig is működött, most azonban bővül a kör: ha sikerül külső forrásokat is bevonni, legalább 106 olyan idős személyen tudnak segíteni, akiknek havi jövedelme alacsonyabb az országos minimálbérnél, és egyedül nem tudják ellátni magukat vagy társadalmi kirekesztésnek kitett helyzetben vannak – közölte Sztakics Éva alpolgármester. Elmondása szerint 4,9 millió lejre tud ebben a hármas partnerségben pályázni az önkormányzat, amiből az önrész alig 18 ezer lej. Ha nyernek, a pénz 38 hónapra (több mint három évre) fedezi a kiadásokat, utána pedig hat hónapig saját forrásokból kell fenntartani a szolgáltatásokat. (demeter)