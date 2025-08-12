Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Idősgondozási támogatásra pályáznak

2025. augusztus 12., kedd, Közélet

Kis jövedelmű, rászoruló idős személyek gondozásához szükséges anyagi alapok előteremtésére pályázik Sepsiszentgyörgy önkormányzatának szociális igazgatósága a Diakónia Keresztyén Alapítvánnyal és a Vöröskereszt megyei szervezetével közösen.

  • Nyári foglalkozás a Málnás községi nyugdíjasokkal. Fotó: Facebook / Diakónia Keresztyén Alapítvány – Sepsiszentgyörgy, idősgondozó ágazat
    Nyári foglalkozás a Málnás községi nyugdíjasokkal. Fotó: Facebook / Diakónia Keresztyén Alapítvány – Sepsiszentgyörgy, idősgondozó ágazat

Házi beteggondozás ugyan eddig is működött, most azonban bővül a kör: ha sikerül külső forrásokat is bevonni, legalább 106 olyan idős személyen tudnak segíteni, akiknek havi jövedelme alacsonyabb az országos minimálbérnél, és egyedül nem tudják ellátni magukat vagy társadalmi kirekesztésnek kitett helyzetben vannak – közölte Sztakics Éva alpolgármester. Elmondása szerint 4,9 millió lejre tud ebben a hármas partnerségben pályázni az önkormányzat, amiből az önrész alig 18 ezer lej. Ha nyernek, a pénz 38 hónapra (több mint három évre) fedezi a kiadásokat, utána pedig hat hónapig saját forrásokból kell fenntartani a szolgáltatásokat. (demeter)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-12 08:00 Cikk megjelenítése: 1353 Olvasóink értékelése: 4.63 Szavazatok száma: 8
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1136
szavazógép
2025-08-12: Közélet - :

Száznál többen ülnek nyeregbe naponta (Egyéves a Sepsi Bike)

Egy éve, 2024. augusztus 10-én helyezték üzembe a Sepsi Bike biciklikölcsönző rendszert Sepsiszentgyörgyön, és a városi kerékpárok jól beváltak, átlagosan 138-an használják naponta. 
2025-08-12: Közélet - :

Rendőrségi ellenőrzések Kézdiszéken

A hétvégén a kézdivásárhelyi rendőrök közbiztonsági és közlekedésbiztonsági ellenőrzéseket végeztek Kéz­divásárhelyen és környékén.
rel="noreferrer"