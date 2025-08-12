Rendőrségi ellenőrzések Kézdiszéken

A hétvégén a kézdivásárhelyi rendőrök közbiztonsági és közlekedésbiztonsági ellenőrzéseket végeztek Kéz­divásárhelyen és környékén.

Összesen 49 szabálysértést állapítottak meg, a kiszabott bírságok összege meghaladta a 26 ezer lejt. Több mint 70 gépkocsivezetőt szondáztattak, illetve tesztelték kábítószer jelenlétét a szervezetben. Öt jogosítványt és három forgalmi engedélyt felfüggesztettek – közölte tegnap a Kovászna megyei rend­őrség.

Az akció során végrehajtottak egy letartóztatási parancsot is: egy, a Kézdivásárhelyi Bíróság által erdészeti bűncselekmények miatt kilenc hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélt 43 éves berecki férfit őrizetbe vettek, majd börtönbe szállítottak.

A hét végén két forgalmi bűncselekményért vizsgálati iratcsomót állítottak össsze. Vasárnap este 8 óra körül a rendőrök Gelencén azonosítottak egy 36 éves gépkocsivezetőt, akinek leheletében 0,43 mg/l alkoholszintet mutatott a szonda. Pénteken este a kovásznai rendőrök megállítottak egy autót, amelyet szintén egy 36 éves férfi vezetett. Az ellenőrzés során kiderült, hogy nincs jogosítványa. (sz.)