A helyi önkormányzat szervezésében az elmúlt hétvégén falunapokat tartottak Kommandón. A kétnapos rendezvényen változatos programok várták a kikapcsolódásra vágyó helybelieket, a Nagy-Bászka völgyében nyaraló turistákat és a távolabbról érkezett vendégeket.

Az immár huszonegyedik alkalommal megrendezett Kommandói Napok szombaton délben, a községháza előtti park bejáratánál állított székely kapu avatásával vette kezdetét. Az ünnepségen jelen volt Kondor Ágota szenátor, Gál Károly parlamenti képviselő, Gáj Nándor, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke, Galambos István, a magyarországi Ecsegfalva testvértelepülés polgármestere, Gyerő József, Kovászna polgármestere és Jeszenovics Károly alpolgármester, Balogh Tibor, Kézdiszentlélek polgármestere, Kiss Agus­tin, Zágon polgármestere, Tánczos Szabolcs, Barátos polgármestere, Porzsolt Levente, Gidófalva polgármestere, Jénáki Csongor, Lemhény polgármestere, Fehér Imre, Gelence alpolgármestere és Szigyártó Nimród, Zabola alpolgármestere.

A házigazdák köszöntőjükben hangsúlyozták: a székely kapu felállítása a közösség múltjának és jövőjének egyaránt fontos mérföldköve, az összetartozás és a hagyományok jelképe.

Kocsis Béla polgármester kiemelte: a falunap nem csupán szórakozást kínál, hanem a közösség értékei­nek, hagyományainak és összetartozásának ünnepe. Beszédében szólt a település legfontosabb fejlesztéseiről, köztük a szenny­vízhálózat kiépítésének megkezdéséről, amely hosszú távon meghatározza Kommandó jövőjét, valamint az energiatakarékos, korszerű házak építéséről fiatal családok számára. Az ünnep központi eseményének nevezte a székely kapu avatását, amely szerinte a hagyománytisztelet, az összefogás és a vendégszeretet jelképe. „A faragásokban őseink hite, ereje, kitartása és a család tisztelete tükröződik” – mondta. Zárásként áldást kért a kapura, a közösségre és a falura.

Kelemen János fejszéje háromból háromszor talált célba

Gáj Nándor alelnök három ismérvben foglalta össze egy élhető közösség jellemzőit: összefogás a bajban, a meglévő értékek megőrzése és a közös ünneplés képessége. Hangsúlyozta, hogy Kommandó mindhárom feltételnek megfelel, példaként említve a játszóteret, amely évek múltán is kifogástalan állapotban van. Gratulált a polgármesternek, a tanácstagoknak és az egész közösségnek, kiemelve a település folyamatos fejlődését, és arra biztatta a lakosokat, hogy becsüljék meg gyönyörű környezetüket.

Gál Károly képviselő a falunapot családi összejövetelhez hasonlította, ahol mindenki hozzájárul az ünnephez, akár süteménnyel, akár történettel. Szerinte a legfontosabb az együttlét, amely az elmúlt években is jellemezte a közösséget, legyen szó nehézségek leküzdéséről vagy sikerek – például az új iskola – megünnepléséről. Hangsúlyozta, hogy a kommandóiak a hegyi élet nehézségei ellenére is szorgalmasak, kitartóak és tudnak ünnepelni.

Kondor Ágota szenátor köszöntötte a közösséget, felidézve a régi mozdonyvezetők szavait, akik szerint Kommandóra érkezve „a világ tetejére” jutottak. Kiemelte: a településen élni csak összefogással és egymásra figyeléssel lehet, a székely kapu pedig a hagyományok iránti szeretet jele. A kapu felirata szerinte a közösség üzenete, amely maradjon meg a szívekben.

A falunapokra új szökőkutat létesítettek a játszótéren

Opra-Béni Béla, a Horn Dávid Általános Iskola igazgatója a székely kaput a székely identitás, a hit és a kultúra élő szimbólumának nevezte. Ismertette a kapu szerkezetét, anyagát, a faragások jelentését, amelyek a teljességet, a termékenységet, a védelmet és az élet folytonosságát fejezik ki. Hangsúlyozta, hogy a kapu egykor védelmet adott, a gazda tekintélyét hirdette, és a közösségi élet színtere volt. Az önkormányzat által állíttatott kommandói kaput, melyet Bot László faragott, Mihály Imre római katolikus plébános és Kelemen Ákos református lelkipásztor áldotta meg. Az ünnepséget a kézdiszentléleki Perkő Néptáncegyüttes színvonalas műsora tette teljessé.

A délután a szórakoztató programoké volt. A legnagyobb érdeklődésnek ezúttal is a favágó verseny örvendett, amelyen négy fakitermelő cég csapata küzdött a dobogó legfelső fokáért. A verseny szabálya szerint a csapatoknak a legrövidebb időn belül meg kellett fordítaniuk egy motoros fűrész láncvezérlő sínjét, egy kb. 20 cm átmérőjű fa­rönköt fejszével ki kellett dönteniük, majd a láncfűrésszel egy rönkből karikákat kellett szeletelni, ez­után egy vastagabb rönkből szintén a láncfűrésszel egy széket kialakítani, egy másik rönköt kettéhasítani, a legvégén egy fáról a csapokat levágni. Mindezt a legrövidebb idő alatt a Bracovex csapata, Viorel Lazăr és Nicolae Lazăr 7 perc és 7 másodperc alatt teljesítette, így ők nyerték a viadalt. Második lett az Intertrans csapata: Bajkó Dénes és Bajcsi János (7 perc és 36 másodperc), harmadik a Ciambur Kft. csapata: Dobra Géza és Simon Lajos (8 perc és 3 másodperc).

Favágóverseny. Fotó: Stoian Melinda

A favágó versenyt fejsze- és capinahajító megmérettetés követte – győzött Kelemen János, második lett Korent Róbert, harmadik Debreczi Károly –, majd rönkhúzó verseny, ahol a zágoni Nicodin Cosneanu kettes fogata diadalmaskodott.

Szombaton este könnyű­zenei koncertek és óriási tábortűz mellett Kaly zenéjére mulatott a közönség.

Vasárnap is jó hangulat uralkodott: a színpadon egymást követték a zenés műsorok, felléptek a zágoni, kovásznai és kommandói néptánccsoportok, a kovásznai Kikapcsolsz ifjúsági zenekar, az est fénypontja pedig a Bojtorján koncertje volt, melyet látványos tűzijáték zárt.