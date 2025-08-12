A helyi önkormányzat szervezésében az elmúlt hétvégén falunapokat tartottak Kommandón. A kétnapos rendezvényen változatos programok várták a kikapcsolódásra vágyó helybelieket, a Nagy-Bászka völgyében nyaraló turistákat és a távolabbról érkezett vendégeket.
Az immár huszonegyedik alkalommal megrendezett Kommandói Napok szombaton délben, a községháza előtti park bejáratánál állított székely kapu avatásával vette kezdetét. Az ünnepségen jelen volt Kondor Ágota szenátor, Gál Károly parlamenti képviselő, Gáj Nándor, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke, Galambos István, a magyarországi Ecsegfalva testvértelepülés polgármestere, Gyerő József, Kovászna polgármestere és Jeszenovics Károly alpolgármester, Balogh Tibor, Kézdiszentlélek polgármestere, Kiss Agustin, Zágon polgármestere, Tánczos Szabolcs, Barátos polgármestere, Porzsolt Levente, Gidófalva polgármestere, Jénáki Csongor, Lemhény polgármestere, Fehér Imre, Gelence alpolgármestere és Szigyártó Nimród, Zabola alpolgármestere.
A házigazdák köszöntőjükben hangsúlyozták: a székely kapu felállítása a közösség múltjának és jövőjének egyaránt fontos mérföldköve, az összetartozás és a hagyományok jelképe.
Kocsis Béla polgármester kiemelte: a falunap nem csupán szórakozást kínál, hanem a közösség értékeinek, hagyományainak és összetartozásának ünnepe. Beszédében szólt a település legfontosabb fejlesztéseiről, köztük a szennyvízhálózat kiépítésének megkezdéséről, amely hosszú távon meghatározza Kommandó jövőjét, valamint az energiatakarékos, korszerű házak építéséről fiatal családok számára. Az ünnep központi eseményének nevezte a székely kapu avatását, amely szerinte a hagyománytisztelet, az összefogás és a vendégszeretet jelképe. „A faragásokban őseink hite, ereje, kitartása és a család tisztelete tükröződik” – mondta. Zárásként áldást kért a kapura, a közösségre és a falura.
Kelemen János fejszéje háromból háromszor talált célba
Gáj Nándor alelnök három ismérvben foglalta össze egy élhető közösség jellemzőit: összefogás a bajban, a meglévő értékek megőrzése és a közös ünneplés képessége. Hangsúlyozta, hogy Kommandó mindhárom feltételnek megfelel, példaként említve a játszóteret, amely évek múltán is kifogástalan állapotban van. Gratulált a polgármesternek, a tanácstagoknak és az egész közösségnek, kiemelve a település folyamatos fejlődését, és arra biztatta a lakosokat, hogy becsüljék meg gyönyörű környezetüket.
Gál Károly képviselő a falunapot családi összejövetelhez hasonlította, ahol mindenki hozzájárul az ünnephez, akár süteménnyel, akár történettel. Szerinte a legfontosabb az együttlét, amely az elmúlt években is jellemezte a közösséget, legyen szó nehézségek leküzdéséről vagy sikerek – például az új iskola – megünnepléséről. Hangsúlyozta, hogy a kommandóiak a hegyi élet nehézségei ellenére is szorgalmasak, kitartóak és tudnak ünnepelni.
Kondor Ágota szenátor köszöntötte a közösséget, felidézve a régi mozdonyvezetők szavait, akik szerint Kommandóra érkezve „a világ tetejére” jutottak. Kiemelte: a településen élni csak összefogással és egymásra figyeléssel lehet, a székely kapu pedig a hagyományok iránti szeretet jele. A kapu felirata szerinte a közösség üzenete, amely maradjon meg a szívekben.
A falunapokra új szökőkutat létesítettek a játszótéren
Opra-Béni Béla, a Horn Dávid Általános Iskola igazgatója a székely kaput a székely identitás, a hit és a kultúra élő szimbólumának nevezte. Ismertette a kapu szerkezetét, anyagát, a faragások jelentését, amelyek a teljességet, a termékenységet, a védelmet és az élet folytonosságát fejezik ki. Hangsúlyozta, hogy a kapu egykor védelmet adott, a gazda tekintélyét hirdette, és a közösségi élet színtere volt. Az önkormányzat által állíttatott kommandói kaput, melyet Bot László faragott, Mihály Imre római katolikus plébános és Kelemen Ákos református lelkipásztor áldotta meg. Az ünnepséget a kézdiszentléleki Perkő Néptáncegyüttes színvonalas műsora tette teljessé.
A délután a szórakoztató programoké volt. A legnagyobb érdeklődésnek ezúttal is a favágó verseny örvendett, amelyen négy fakitermelő cég csapata küzdött a dobogó legfelső fokáért. A verseny szabálya szerint a csapatoknak a legrövidebb időn belül meg kellett fordítaniuk egy motoros fűrész láncvezérlő sínjét, egy kb. 20 cm átmérőjű farönköt fejszével ki kellett dönteniük, majd a láncfűrésszel egy rönkből karikákat kellett szeletelni, ezután egy vastagabb rönkből szintén a láncfűrésszel egy széket kialakítani, egy másik rönköt kettéhasítani, a legvégén egy fáról a csapokat levágni. Mindezt a legrövidebb idő alatt a Bracovex csapata, Viorel Lazăr és Nicolae Lazăr 7 perc és 7 másodperc alatt teljesítette, így ők nyerték a viadalt. Második lett az Intertrans csapata: Bajkó Dénes és Bajcsi János (7 perc és 36 másodperc), harmadik a Ciambur Kft. csapata: Dobra Géza és Simon Lajos (8 perc és 3 másodperc).
Favágóverseny. Fotó: Stoian Melinda
A favágó versenyt fejsze- és capinahajító megmérettetés követte – győzött Kelemen János, második lett Korent Róbert, harmadik Debreczi Károly –, majd rönkhúzó verseny, ahol a zágoni Nicodin Cosneanu kettes fogata diadalmaskodott.
Szombaton este könnyűzenei koncertek és óriási tábortűz mellett Kaly zenéjére mulatott a közönség.
Vasárnap is jó hangulat uralkodott: a színpadon egymást követték a zenés műsorok, felléptek a zágoni, kovásznai és kommandói néptánccsoportok, a kovásznai Kikapcsolsz ifjúsági zenekar, az est fénypontja pedig a Bojtorján koncertje volt, melyet látványos tűzijáték zárt.