Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Hamis márkajelzésú cipőket foglaltak le

2025. augusztus 12., kedd, Közélet

A Kovászna Megyei Dózsa György Csendőr-felügyelőség járőrszolgálata tetten ért egy férfit, amint hamis márkajelzésú cipőket árusított hétfőn Sepsiszentgyörgyön.

  • A lefoglat lábbelik. Fotó: Kovászna Megyei Dózsa György Csendőr-felügyelőség
    A lefoglat lábbelik. Fotó: Kovászna Megyei Dózsa György Csendőr-felügyelőség

Az ellenőrzés során 326 pár lábbelit azonosítottak és koboztak el, több mint 27 ezer lej értékben. A csendőrök elkészítették a feljelentési iratokat, amelyeket a kivizsgálás folytatása érdekében továbbítottak az illetékes szerveknek. Az intézmény emlékeztet, a védjegyek és a szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok betartása elengedhetetlen a fogyasztók védelme és az illegális kereskedelem visszaszorítása érdekében. (sz.)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-12 12:30 Cikk megjelenítése: 1962 Olvasóink értékelése: 4.5 Szavazatok száma: 4
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1136
szavazógép
2025-08-12: Máról holnapra - Nagy D. István:

A farkassal csak óvatosan

Sok más nem túl hízelgő jellemzője mellett a Szociáldemokrata Párt újabban sikeresen magára öltötte a fiú, aki farkast kiáltott maskaráját is. Alig csitult el a korábbi koalíciós cirkusz, melyben a szocdemek távozásukkal fenyegetőztek, máris érkezett az újabb forduló. Egy alkalommal – állításuk szerint – azért sértődtek meg, mert a koalíciós partner Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) nem volt hajlandó leróni tiszteletét a múlt héten elhunyt Ion Iliescu volt államfő előtt. A PSD duzzogása, tiszteletet követelő ágálása részben érthető, hiszen mégiscsak alapító „atyuskájukról” van szó, még akkor is, ha Ion Iliescu máig az egyik legellentmondásosabb megítélésű, igencsak kétes hírnévre szert tett rendszerváltás utáni (és előtti) politikus. A hagyomány, lojalitás viszont kötelez, és a szocdemek tartják ehhez magukat, olyannyira, hogy tegnapra elnökségi ülést hívtak össze, ahol elviekben a távozásról vagy maradásról kellett dönteni.
2025-08-13: Elhalálozás - :

Elhalálozás

rel="noreferrer"