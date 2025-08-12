Hamis márkajelzésú cipőket foglaltak le

A Kovászna Megyei Dózsa György Csendőr-felügyelőség járőrszolgálata tetten ért egy férfit, amint hamis márkajelzésú cipőket árusított hétfőn Sepsiszentgyörgyön.
Az ellenőrzés során 326 pár lábbelit azonosítottak és koboztak el, több mint 27 ezer lej értékben. A csendőrök elkészítették a feljelentési iratokat, amelyeket a kivizsgálás folytatása érdekében továbbítottak az illetékes szerveknek. Az intézmény emlékeztet, a védjegyek és a szellemi tulajdonjog védelmére vonatkozó jogszabályok betartása elengedhetetlen a fogyasztók védelme és az illegális kereskedelem visszaszorítása érdekében. (sz.)