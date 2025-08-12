Hamis márkajelzésú cipőket foglaltak le

Előző írásunk

Sok más nem túl hízelgő jellemzője mellett a Szociáldemokrata Párt újabban sikeresen magára öltötte a fiú, aki farkast kiáltott maskaráját is. Alig csitult el a korábbi koalíciós cirkusz, melyben a szocdemek távozásukkal fenyegetőztek, máris érkezett az újabb forduló. Egy alkalommal – állításuk szerint – azért sértődtek meg, mert a koalíciós partner Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) nem volt hajlandó leróni tiszteletét a múlt héten elhunyt Ion Iliescu volt államfő előtt. A PSD duzzogása, tiszteletet követelő ágálása részben érthető, hiszen mégiscsak alapító „atyuskájukról” van szó, még akkor is, ha Ion Iliescu máig az egyik legellentmondásosabb megítélésű, igencsak kétes hírnévre szert tett rendszerváltás utáni (és előtti) politikus. A hagyomány, lojalitás viszont kötelez, és a szocdemek tartják ehhez magukat, olyannyira, hogy tegnapra elnökségi ülést hívtak össze, ahol elviekben a távozásról vagy maradásról kellett dönteni.