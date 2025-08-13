Elhalálozás

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. / Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, / Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.” (Juhász Gyula)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy az olaszteleki születésű sepsiszentgyörgyi

TAKÓ IMRE

nyugalmazott ­matematikatanár

életének 90. évében

csendesen elhunyt.

Temetése 2025. augusztus 14-én, csütörtökön 13 órakor lesz a szemerjai új református temetőben.

Részvétfogadás a szertartás előtt egy órával.

A gyászoló család

1120321

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kommandói születésű sepsiszentgyörgyi

özv. SZABÓ ZOLTÁNNÉ

GÁLL ILONA

volt textilgyári alkalmazott

életének 95. évében rövid betegség után elhunyt.

Temetése 2025. augusztus 13-án, szerdán 13 órakor lesz a szemerjai új református temető ravatalozóházától a régi református temetőben.

Részvétfogadás a szertartás előtt egy órával.

A gyászoló család

4335194

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi

SZAKÁCS MIHÁLY

életének 79. évében elhunyt.

Utolsó útjára 2025. augusztus 13-án 13 órakor kísérjük a katolikus temető

ravatalozóházától.

Részvétfogadás 12 órától.

Pihenése legyen csendes.

Gyászolja felesége,

gyermekei, menye és unokái

4335198

Megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk ­SAJGÓ LAJOSRA halálának 18. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1120320

Hálás szívvel, szeretettel

emlékezünk a málnási

id. KÉSZ ZOLTÁNRA ­halálának második évfor­dulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1120319

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, / Nyugalmadat nem zavarja senki. / Életed elszállt, mint egy virágillat, / De emléked ragyog, mint egy

fényes csillag.

Fájó szívvel emlékezünk

a rétyi id. PÉTER LAJOSRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

4335192

„Ha emlegettek, köztetek leszek, / ha imádkoztok, veletek vagyok, / ha rám gondoltok, mosolyogjatok, / emlékem így áldás lesz rajtatok.” (Reményik Sándor)

Fájó szívvel emlékezünk

a kisborosnyói születésű ­sepsiszentgyörgyi

id. BUNA LÁSZLÓRA ­halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1120317

„Jussanak eszünkbe azok, akik már előrementek. Jussanak eszünkbe azok, akik majd utánunk jönnek. Egy napon mind találkozni fogunk, ott, túl a horizonton.”

(Hiro Arikawa)

Mély fájdalommal ­emlékezünk

BODOKI ANDREA ÁGNESRE halálának első évfordulóján.

Szerettei

4335191

„Már nem vagy ott, ahol voltál, de mindenütt ott vagy, ahol én vagyok.” (Victor Hugo) „Szemünkben látjuk az arcodat, fülünkben halljuk a hangodat. Bennünk így maradsz meg örökre,

örökké szeretve.”

Fájó szívvel emlékezünk a bölöni TANA (OPRA) GÉZÁNÉ

KEREKES ERZSÉBETRE ­halálának 6. évfordulóján és TANA (OPRA) GÉZÁRA ­halálának 23. évében.

Emlékük legyen áldott, ­nyugalmuk csendes.

Gyermekeik és azok családja

4335189

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a sepsiszentgyörgyi születésű

KOVÁCS VIKTÓRIÁRA ­halálának nyolcadik évfordulóján. Szeretetét és jóságát soha nem feledjük.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335196