Elhalálozás
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. / Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, / Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.” (Juhász Gyula)
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy az olaszteleki születésű sepsiszentgyörgyi
TAKÓ IMRE
nyugalmazott matematikatanár
életének 90. évében
csendesen elhunyt.
Temetése 2025. augusztus 14-én, csütörtökön 13 órakor lesz a szemerjai új református temetőben.
Részvétfogadás a szertartás előtt egy órával.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kommandói születésű sepsiszentgyörgyi
özv. SZABÓ ZOLTÁNNÉ
GÁLL ILONA
volt textilgyári alkalmazott
életének 95. évében rövid betegség után elhunyt.
Temetése 2025. augusztus 13-án, szerdán 13 órakor lesz a szemerjai új református temető ravatalozóházától a régi református temetőben.
Részvétfogadás a szertartás előtt egy órával.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi
SZAKÁCS MIHÁLY
életének 79. évében elhunyt.
Utolsó útjára 2025. augusztus 13-án 13 órakor kísérjük a katolikus temető
ravatalozóházától.
Részvétfogadás 12 órától.
Pihenése legyen csendes.
Gyászolja felesége,
gyermekei, menye és unokái
Megemlékezés
Kegyelettel emlékezünk SAJGÓ LAJOSRA halálának 18. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
Hálás szívvel, szeretettel
emlékezünk a málnási
id. KÉSZ ZOLTÁNRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, / Nyugalmadat nem zavarja senki. / Életed elszállt, mint egy virágillat, / De emléked ragyog, mint egy
fényes csillag.
Fájó szívvel emlékezünk
a rétyi id. PÉTER LAJOSRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
„Ha emlegettek, köztetek leszek, / ha imádkoztok, veletek vagyok, / ha rám gondoltok, mosolyogjatok, / emlékem így áldás lesz rajtatok.” (Reményik Sándor)
Fájó szívvel emlékezünk
a kisborosnyói születésű sepsiszentgyörgyi
id. BUNA LÁSZLÓRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
„Jussanak eszünkbe azok, akik már előrementek. Jussanak eszünkbe azok, akik majd utánunk jönnek. Egy napon mind találkozni fogunk, ott, túl a horizonton.”
(Hiro Arikawa)
Mély fájdalommal emlékezünk
BODOKI ANDREA ÁGNESRE halálának első évfordulóján.
Szerettei
„Már nem vagy ott, ahol voltál, de mindenütt ott vagy, ahol én vagyok.” (Victor Hugo) „Szemünkben látjuk az arcodat, fülünkben halljuk a hangodat. Bennünk így maradsz meg örökre,
örökké szeretve.”
Fájó szívvel emlékezünk a bölöni TANA (OPRA) GÉZÁNÉ
KEREKES ERZSÉBETRE halálának 6. évfordulóján és TANA (OPRA) GÉZÁRA halálának 23. évében.
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes.
Gyermekeik és azok családja
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a sepsiszentgyörgyi születésű
KOVÁCS VIKTÓRIÁRA halálának nyolcadik évfordulóján. Szeretetét és jóságát soha nem feledjük.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
