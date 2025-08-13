Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. augusztus 13., szerda, Elhalálozás

Elhalálozás
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. / Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, / Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.” (Juhász Gyula)
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy az olaszteleki születésű sepsiszentgyörgyi
TAKÓ IMRE
nyugalmazott ­matematikatanár
életének 90. évében 
csendesen elhunyt.
Temetése 2025. augusztus 14-én, csütörtökön 13 órakor lesz a szemerjai új református temetőben.
Részvétfogadás a szertartás előtt egy órával.
A gyászoló család
1120321
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kommandói születésű sepsiszentgyörgyi
özv. SZABÓ ZOLTÁNNÉ
GÁLL ILONA
volt textilgyári alkalmazott
életének 95. évében rövid betegség után elhunyt.
Temetése 2025. augusztus 13-án, szerdán 13 órakor lesz a szemerjai új református temető ravatalozóházától a régi református temetőben.
Részvétfogadás a szertartás előtt egy órával.
A gyászoló család
4335194
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi
SZAKÁCS MIHÁLY
életének 79. évében elhunyt.
Utolsó útjára 2025. augusztus 13-án 13 órakor kísérjük a katolikus temető 
ravatalozóházától.
Részvétfogadás 12 órától.
Pihenése legyen csendes.
Gyászolja felesége, 
gyermekei, menye és unokái
4335198
Megemlékezés
Kegyelettel emlékezünk ­SAJGÓ LAJOSRA halálának 18. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120320
Hálás szívvel, szeretettel 
emlékezünk a málnási
id. KÉSZ ZOLTÁNRA ­halálának második évfor­dulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120319
Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, / Nyugalmadat nem zavarja senki. / Életed elszállt, mint egy virágillat, / De emléked ragyog, mint egy 
fényes csillag.
Fájó szívvel emlékezünk
a rétyi id. PÉTER LAJOSRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4335192
„Ha emlegettek, köztetek leszek, / ha imádkoztok, veletek vagyok, / ha rám gondoltok, mosolyogjatok, / emlékem így áldás lesz rajtatok.” (Reményik Sándor) 
Fájó szívvel emlékezünk
a kisborosnyói születésű ­sepsiszentgyörgyi
id. BUNA LÁSZLÓRA ­halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120317
„Jussanak eszünkbe azok, akik már előrementek. Jussanak eszünkbe azok, akik majd utánunk jönnek. Egy napon mind találkozni fogunk, ott, túl a horizonton.”
(Hiro Arikawa)
Mély fájdalommal ­emlékezünk
BODOKI ANDREA ÁGNESRE halálának első évfordulóján.
Szerettei
4335191
„Már nem vagy ott, ahol voltál, de mindenütt ott vagy, ahol én vagyok.” (Victor Hugo) „Szemünkben látjuk az arcodat, fülünkben halljuk a hangodat. Bennünk így maradsz meg örökre, 
örökké szeretve.”
Fájó szívvel emlékezünk a bölöni TANA (OPRA) GÉZÁNÉ
KEREKES ERZSÉBETRE ­halálának 6. évfordulóján és TANA (OPRA) GÉZÁRA ­halálának 23. évében. 
Emlékük legyen áldott, ­nyugalmuk csendes.
Gyermekeik és azok családja
4335189
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a sepsiszentgyörgyi születésű
KOVÁCS VIKTÓRIÁRA ­halálának nyolcadik évfordulóján. Szeretetét és jóságát soha nem feledjük.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335196

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-08-13 00:00 Cikk megjelenítése: 4589 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 3
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye az Ilie Bolojan által bejelentett megszorításokról?








eredmények
szavazatok száma 1136
szavazógép
2025-08-12: Közélet - :

Hamis márkajelzésú cipőket foglaltak le

A Kovászna Megyei Dózsa György Csendőr-felügyelőség járőrszolgálata tetten ért egy férfit, amint hamis márkajelzésú cipőket árusított hétfőn Sepsiszentgyörgyön.
2025-08-13: Sport - Miska Brigitta:

Hazai környezetben kezd a sepsiszentgyörgyi csapat (Teremlabdarúgás, 1. Liga)

Tegnap a Román Labdarúgó-szövetség székhelyén kisorsolták a teremlabdarúgó 1. Liga 2025–2026. évi idényének menetrendjét. Az augusztus utolsó hétvégéjén rajtoló bajnokságban a tavalyhoz hasonlóan idén is nyolc csapat nevezett, köztük a Mánya Szabolcs irányította Sepsi-SIC, amely az előző szezonban a negyedik helyen végzett. A sepsiszentgyörgyi együttes az első fordulóban a Dévai Autobergamo ellen játszik a Szabó Kati Sportcsarnokban, míg a második körben a Luceafărul Buzău vendégeként lép pályára.
rel="noreferrer"